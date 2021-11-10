Знайшли діру в Білорусі, – Лукашенко запевняє, що літаки "Белавіа" не завозили мігрантів

Самопроголошений президент Білорусі запевняє, що нелегальних мігрантів білоруськими літаками не звозять. На думку Лукашенка, у міграційній кризі на кордонах винуваті країни, які "зруйнували рідні міста нелегалів".

Лукашенко каже, що літаками "Белавіа" нелегалів спеціально не звозять.

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Мігранти прилітають законно, – Лукашенко

Так, зараз вони знайшли "дірку" у Білорусі. Хочуть через Білорусь потрапити. Вони до нас приїжджають, прилітають цілком законно,

– пояснив Лукашенко.

В білоруські аеропорти, пояснив Лукашенко, для своїх компаній Захід закрив доступ. Проте до Білорусі "ринулись десятками" літаки з Близького та Далекого Сходу, з країн, які диктатор назвав "розбомбленими державами".

Мігранти прилітають на своїх літаках, – Лукашенко

Завдяки таким рейсам, каже Лукашенко, Білорусь забезпечує роботу своїх летовищ.

Ви хотіли нас задушити. Ну, гаразд, ми літаємо в Росію, Китай, на Схід. Хоча жоден літак "Белавіа" сюди мігрантів не привіз. Вони на своїх літаках, на "Боїнгах"

– заявив Лукашенко.

Меркель через мігрантів подзвонила Путіну

Зазначимо, що через загрозливу ситуацію на кордоні канцлерка Німеччини Ангела Меркель зателефонувала президентові Росії Володимиру Путіну. Політикиня попросила главу Кремля повпливати на самопроголошеного президента.

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