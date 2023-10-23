У Джанкої зникли російські військові: справу розслідує спецполіція
Джерело:"Атеш"
У тимчасово окупованому Джанкої працює військова поліція. Там зникли російські військові.
Про це розповіли в партизанському русі "Атеш". Також там оприлюднили відповідні фото.
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"Атеш" повідомив про проблеми з особовим складом окупантів у Джанкої
Агенти "Атеш" зафіксували прибуття нової партії мобілізованих у Джанкой. Стало відомо, що їх не годують і просто не вважають за людей.
За наявною у партизанів інформацією, в місто прибули підрозділи військової поліції для забезпечення безпеки особового складу окупантів.
Це пов'язано зі зникненням військових у місті. У зв'язку з цим, усіх військовослужбовців РФ зобов'язали пересуватися містом групами. Наші агенти продовжують працювати всередині армії РФ. Наші зарплати їм подобаються більше за російські,
– зазначили в "Атеш".
Дивіться фото з Джанкоя / Фото "Атеш"
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Що відбувається в Криму: останні новини з півострова
- Вранці 18 жовтня у Севастополі прогриміли потужні вибухи. За повідомленнями місцевих, їх чули у Севастополі, Євпаторії, Заозерному та поблизу села Ромашкине. Так званий "губернатор" Севастополя Развожаєв запевнив, що у місті все спокійно, а звуки, які чули жителі, – це "тренування Чорноморського флоту".
- Того ж дня по обіді вибух пролунав у селищі Сахарна Головка, що біля Севастополя. Тривогу оголошували двічі з інтервалом приблизно в 40 хвилин. Над Кримським мостом поставили димову завісу.
- Згодом окупаційна влада заявила про "успішне збиття" ракети, бойова частина якої впала у полі та здетонувала. Постраждалих чи пошкоджень інфраструктури буцімто не було.
- Проте кількома днями пізніше з'ясувалося, що збита ракета впала на вантажівку, в якій перебували російські окупанти. Варто зауважити, що незадовго до цього загарбники повернулись із Запорізького напрямку.