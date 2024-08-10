РосЗМІ опублікували фото колони, розбитої під Рильськом

Біля села Октябрське під Рильськом у Курській області згоріла колона російської техніки. Російські ЗМІ показали фото знищеного.

На оприлюднених 9 серпня геолокаційних знімках видно наслідки удару та знищені російські вантажівки вздовж траси 38К-017. За даними ISW, колона вміщувала 14 критих вантажівок "Урал" і КАМАЗ, що перевозили російські резерви, призначені для посилення російських військ у Курській області.

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Під Рильськом знищили колону російської техніки

Напередодні у мережі з'явилося відео охопленої вогнем колони ворожої техніки. Зазначалося, що займання сталося на трасі, яка з’єднувала Глухів Сумської області через Рильськ і Льгов із Курськом.

Зокрема, пожежа сталася біля села Октябрьське, що за 8 кілометрів від Рильська, за 30 кілометрів від кордону та за 20 кілометрів до Кореневого. Останній вважається найближчою точкою, де, ймовірно, зараз точаться бої.

Знищена колона під Рильськом / Фото росЗМІ

За попередньою інформацією, у знищеній колоні загинуло близько 490 російських загарбників. Про це повідомили воїни підрозділу Khorne Group 116-ї окремої механізованої бригади.

Найімовірніше, по колоні відпрацювали із HIMARS. Загалом на кадрах з місця події видно 14 спалених вантажівок. За словами голови ЦПД РНБО Андрія Коваленка, у вантажівках перебували строковики.