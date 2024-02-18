"На тлі Авдіївки": завдяки чому Сили оборони збили 4 російських винищувачі

Лише за два дні Росія втратила аж чотири винищувачі – три Су-34 та один Су-35, які надокучали КАБами на Східному напрямку. Росіяни у паніці виправдовуються, що нібито самі збили повітряні судна, відкривши friendly fire.

Окупантам вигідніше оббріхувати свою "пе-ве-о", аніж визнавати успіх України. В етері 24 Каналу військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко припустив, як ЗСУ збили три винищувачі Су-34 та один Су-35.

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"Російські літаки можуть збивати тільки росіяни своїми засобами протиповітряної оборони. Росія вміє професійно демонструвати те, що противник (Україна – 24 Канал) не може зробити щось якісно й з високим коефіцієнтом корисної дії, а натомість розповідати, що це в них там оператор бовдур, який збив "найновітніший" винищувач. Стандартна, класична методика, яку росіяни використовували ще за часів Радянського Союзу", – іронічно відреагував на заяви росіян про friendly fire військово-політичний оглядач.

Як наші військові змогли збити літаки

Під час наступальних дій на Авдіївку окупанти втрачали в невеликій кількості Су-25 та ударні гелікоптери К-52 на цьому напрямку, а от втрат літаків Су-34 та Су-35 у ворога не було.

Варто зазначити, що Су-25 та К-52 – це засоби ураження, які змушені підходити достатньо близько до лінії боєзіткнення, щоб завдати удару. На відміну від Су-34 та Су-35, які можуть зберігати безпечну дистанцію для того, щоб використовувати КАБи.

На тлі так званої перемоги в Авдіївці ворог дійсно міг втратити контроль або збільшити інтенсивність завдання ударів,

– припустив Коваленко.

Наприклад, з 16 на 17 лютого було встановлено абсолютний рекорд застосування російською авіації КАБів – 151, із них більш ніж 90 у районі Авдіївки.

"Тобто це пілоти працювали без зупинки 24 на 7, навіть без перерви на обід. Не виключено, що в такому авральному режимі, хтось міг припуститися помилки, або дійсно Україна могла перекинути туди систему ППО, яка змогла дотягнутися до Су-34 й Су-35", – мовив військово-політичний оглядач.

Реакція російських пілотів

У 2022 році, коли Україна інтенсивно збивала ворожу авіацію, пілоти відмовлялися від бойових польотів. Однак зараз система жорсткіша й тому російські льотчики не можуть відмовитись.

До того ж нині у противника криза високопрофесійних пілотів, а ті, що є не мають достатнього досвіду. Їхні звання не дозволяють демонструвати непокору й у разі наказів вони будуть змушені виконувати їх,

– зауважив Коваленко.

Після такого періодичного знищення техніки на деякий час буде невелике затишшя. Росіяни змушені будуть переглянути траєкторії польотів та, можливо, навіть змінити пріоритети завдання ударів, як було з лівобережною Херсонщиною.

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