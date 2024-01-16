Два дні тому ми довели, що можемо збивати цінні російські літаки, – Зеленський

Володимир Зеленський розповів, наша держава змогла довести, що здатна збивати дорогі та рідкісні російські літаки. Це стосується знищення літака А-50 та підбиття Іл-22 над Азовським морем 14 січня.

Про це Зеленський заявив під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі. Український очільник також закликав партнерів збільшити допомогу у захисті неба над Україною, передає 24 Канал.

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Президент наголосив, що Україні треба здобути перевагу у повітрі, так само як змогла здобути у Чорному морі, відігнавши від наших берегів російські військові судна. Зеленський наголосив, що наша держава може прикрити небо, а партнери знають, що необхідно і в яких кількостях.

Це дозволить прогресувати на землі. Лише два дні тому ми довели, що Україна навіть може вражати дуже цінні російські військові літаки, які ніхто раніше не збивав,

– наголосив він.

Водночас глава держави сказав, що багато санкційних кроків затримувалися на місяці й навіть роки тому, що партнери стикалися з обуренням чи погрозами Росії. Але жодна з цих погроз не справдилося.

"Кожне з обурень виявилося лише блефом. І як можна бути задоволеним санкціями проти Росії чи експортним контролем, якщо не блокують її виробництво ракет?" – спитав український очільник.

Він також зазначив, що в кожній російській ракеті є "дюжина критичних компонентів" і це факт. Президент запевнив, що він вдячний за кожен санкційний пакет, але наближення миру буде нагородою для всіх, хто переймається про те, щоб забезпечити роботу всіх чинних санкцій щодо Росії.

Україна збила А-50 та Іл-22 над Азовським морем