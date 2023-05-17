Це завжди великий трофей, – у ЗСУ назвали важливі моменти знищення двох полковників біля Бахмута

Знищення двох російських полковників під Бахмутом стало важливим досягненням Збройних Сил України. Ліквідація військових такого рангу змарнувала роки їхньої підготовки для Росії.

Про це 24 Каналу повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. За його словами, два полковники в одному місці свідчать про низьку якість підготовки молодших кадрів.

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"По-перше, знищити ворожого полковника – це завжди досягнення, трофей, бо на цю людину потрачено роки підготовки. По-друге, те, що ротою чи батальйоном керували два полковники, свідчить про низьку якість підготовки молодших офіцерських і сержантських кадрів", – сказав Череватий.

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Який стан підготовки росіян під Бахмутом

Речник зазначив, що моральний стан росіян пригнічений. Здебільшого вони виконують свої бойові обов'язки під тиском та з елементами приниження. Показовим також є те, що кожен наступний особовий склад нижчої якості за попередній.

Череватий погодився з головою ГУР Кирилом Будановим, що окупанти ще можуть вести оборонні дії, але абсолютно вичерпалися для великих наступальних операцій. Українські захисники вибили найкращих військових Росії.

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