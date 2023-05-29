Поки Кримський міст стоїть – виїжджайте, – Алієв розповів, як нервують росіяни через контрнаступ

У тимчасово окупованому Криму стає все більш неспокійно. Знищення Кримського мосту стане сигналом для окупантів.

Про це 24 Каналу розповів правозахисник та співзасновник громадської організації Крим SOS Алім Алієв. За його словами, росіяни у Криму вже починають продавати нерухомість і пакувати валізи.

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Чому Кримський міст такий важливий для росіян

Алім Алієв пояснив, що окупанти, звісно, намагаються заспокоювати мешканців Криму й запевняють, що все йде за планом. Також росіяни намагаються бодай якось захиститися, тому риють окопи по всій лінії узбережжя та посилюють охорону Кримського мосту.

Міст для них – це абсолютний елемент імперського фетишу,

– наголосив він.

Втім, вибухи на мосту означатимуть для окупантів, що деокупація української території неминуча й вкрай близька.

"Ми радимо поки немає великих заторів, поки цей так званий міст стоїть – виїжджайте. Є час", – зазначив Алім Алієв.

У такий спосіб росіяни бодай якось зможуть врятувати собі життя. Втім, це не гарантовано.

Колаборанти панікують

Самі ж окупанти чудово розуміють, що спокійне життя у них вже закінчилося, а туристичний сезон цьогоріч може і не розпочатися.

Абсолютно ірраціонально зараз їхати відпочивати до Криму, а потім швидко збирати речі й тікати,

– пояснив він.

Яскраве свідчення того, що колаборанти не готові зустрітися віч-на-віч із ЗСУ – продаж квартир у Криму та купівля нерухомості у Краснодарському краї Росії. Вони розуміють, що відповідальність за свої пропагандистські дії вони все одно понесуть.

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