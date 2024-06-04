Буде гаряче: окупанти готуються до удару по Кримську мосту, – "Атеш"

Останнім часом Росія посилила охорону Кримського мосту, нарощує авіацію, а також звозить туди системи ППО. Вочевидь окупанти побоюються втратити свій незаконно побудований об'єкт.

Про це повідомляють агенти партизанського руху "Атеш", який діє на території тимчасово окупованого півострова. За їхніми словами, російські загарбники готуються до потенційного удару.

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Росіяни зміцнюють захист Кримського мосту

Агенти руху "Атеш" повідомляють, що російські окупанти виставили старі баржі вздовж Керченського мосту, аби захистити його від українських безекіпажних морських катерів.

Водночас партизанам стала відома інформація про те, що загарбники активно перекидають додаткові системи протиповітряної оборони у район міста Керс. Агентам вдалося навіть зафіксувати їхню дислокацію.

Це свідчить про підготовку до неминучого удару по їхній військовій логістиці. Баржа у порту "Кавказ" була лише підготовчим етапом. Очікуємо просмаження,

– йдеться у повідомленні.

Про це говорять не вперше

Днями керівник пресцентру Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук розповів, що Кримський міст досить уважно оберігають. Станом на сьогодні ворог суттєво посилив охорону споруди з повітря, за допомогою авіації.

За його словами, збільшення авіації відбулося на тлі відсутності фактично жодної можливості патрулювати з моря, забезпечувати контроль цивільного судноплавства, а також охорону прибережних вод саме кораблями.

Зокрема, окупанти використовують у районі Кримського мосту величезну кількість своїх літаків. Серед них спостерігаються й останні моделі бортів. Це фактично парк, "представлений всіма машинами, які взагалі є у наявності збройних сил і у флоту".

Що відомо про удар по порту "Кавказ"