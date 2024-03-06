Росіяни взяли паузу: чи очікувати найближчим часом масованих атак по України

Українські сили завдають потужних ударів по російській авіації. Особливо болючою втратою для ворога стала ліквідація 23 лютого ДРЛВ А-50У. Впродовж останніх днів росіяни припинили використовувати ці літаки.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що загалом на фронті знизилась інтенсивність ударів ворога. Також певний час противник не завдавав масованих ударів по території України.

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Зменшилась ефективність ударів

Ворог, на жаль, продовжує застосовувати КАБи (керованих авіабомб). Водночас українські Повітряні сили докладають неймовірних зусиль та мають результат, збиваючи велику кількість російських літаків.

Проте ворог ще має спроможності, зокрема запускати КАБи. На сьогодні це дійсно загроза лінії бойового зіткнення, там де, росіяни їх використовують, завдаючи ударів по позиціях українських військ,

– наголосив керівник Центру військово-правових досліджень.

Однак останнім часом зменшилась ефективність ударів керованими авіабомбами. Це пов'язане з тим, що ворожу авіацію відганяють наші засоби ППО і росіяни бояться підлітати ближче.

Літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50У було збито 23 лютого над Азовським морем, проте його падіння зафіксували у Краснодарському краї. Це другий літак ДРЛВ А-50, який збили Повітряні сили ЗСУ. Перший "приземлили" 14 січня у Приазов'ї

Водночас зараз відсутні удари російської стратегічної авіації. Ця пауза зокрема могла бути пов'язана з літаком А-50, який було збито українськими силами. Ворогу стало важче моніторити і розвідувати цілі.

Однак це не є перешкодою для того, щоб Росія завдавала ударів стратегічною авіацією. Ця пауза дає підстави для припущення, що незабаром росіяни спробують скористатися можливістю і завдадуть масштабних ударів по території України,

– наголосив Мусієнко.

Загалом окрім "Шахедів", С-300, якими били по Харкову, Костянтинівці, по прифронтових територіях, ворог зменшив інтенсивність своїх ударів. Навіть балістичними ракетами, поза С-300, "Іскандерами" та північнокорейськими ракетами.

"Вони не застосовують А-50, а використовують розвідувальні літаки Су-24 для того, щоб літати вздовж кордонів з Україною. Це зменшує їхні можливості та спроможності", – пояснив Олександр Мусієнко.

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