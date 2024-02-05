Західний світ аплодує, – Ігнат про перше в історії знищення літаків Росії А-50 та Іл-22

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів про важливість знищення російських літаків А-50 та Іл-22. Він наголосив, що знищення такого типу авіації сталося вперше в історії.

Крім того, Ігнат також підкреслив, що операції Сил оборони України подібні до знищення літаків А-50 та Іл-22 – це найкраща реклама західної зброї. Це також показує вразливість російської авіації.

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Ігнат пояснив важливість збиття А-50 та Іл-22

Полковник наголосив, що знищення літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 – це серйозний іміджевий удар по режиму російського диктатора Владіміра Путіна.

Знищення А-50 ще й у придачу з Іл-22, який у зв'язці працює – це вперше в історії такий літак був знищений. Західний світ аплодує,

– зауважив Ігнат.

Він також наголосив, що Повітряні Сили мріяли такий літак знищити. За його словами, навіть уявити не можна, яка радість була тих, хто це зробив і яка радість була на командному пункті.

"Це дійсно надихає. Жирна ціль, вона була знищена", – сказав речник.

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