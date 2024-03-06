Повноціних баз для ремонту немає: Черник сказав, що не так з бухтами у Туапсе і Новоросійську

6 березня 2024, 20:13
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Україна знищує російські кораблі, тому щоб якось захистити залишки свого Чорноморського флоту окупанти забирають судна з Криму. Про те, щоб збудувати нові кораблі поки не мовиться, ворогу бракує ресурсу навіть на ремонт пошкоджених.

Черговою втратою ворога у морі стало знищення корабля "Сергій Котов". Військовий експерт Петро Черник розповів 24 Каналу, що успішні удари України практично витіснили ворога з окупованого півострова.

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Що не так з базами у Туапсе і Новоросійську

Стратегічна перевага України полягає в тому, що нам вдалося витіснити залишки російського флоту з окупованого Кримського півострова, зокрема з бухт Севастополя і Феодосії.

Ще напевно з часів царської Росії саме Кримський півострів розробляли не тільки для утримання флоту, але й для його ремонту,
– зауважив Петро Черник.

Мабуть, усі добре розуміють, що коли ракета виходить зі спускового контейнера на кораблі, то вона своїм струменем газу здійснює колосальний тиск на вузли, механізми – все це треба нескінченно довго ремонтувати.

Повноцінних баз для цього, наприклад, у Туапсе чи Новоросійську – немає. Для того, щоб там все побудувати знадобляться роки, навіть якщо росіяни дуже старатимуться,
– наголосив військовий експерт.

Тож зараз можна говорити про те, що відбувається загальна стратегічна ревізія залишків флоту не тільки у бойовий компонентні, а й в ремонтній також.

Україна знищила корабель "Сергій Котов": що відомо

  • Дрони ГУР 5 березня атакували судно окупантів, яке перебувало в акваторії Чорного моря. Його знищили за допомогою морських дронів Magura V5 в районі Керченської протоки. Екіпаж такого корабля складає 80 людей, а його вартість – 65 мільйонів доларів.
  • Корабель був новим, його спустили на воду тільки у 2021 році після чотирьох років будівництва. Загалом із корветів такого типу до Чорноморського флоту приєдналися лише 4, але три з них вже були уражені. Цей корабель планували обладнати зенітно-ракетними комплексами, щоб посилити ППО Криму.
  • Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що судно було знищене у територіальний водах України за допомогою вітчизняного озброєння. Він додав, що така доля спіткає всі кораблі, які заходитимуть на нашу територію. За його словами, весна для окупантів має бути "дуже гарячою".

Автор: Наталя Бельзецька