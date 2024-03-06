Повноціних баз для ремонту немає: Черник сказав, що не так з бухтами у Туапсе і Новоросійську
Україна знищує російські кораблі, тому щоб якось захистити залишки свого Чорноморського флоту окупанти забирають судна з Криму. Про те, щоб збудувати нові кораблі поки не мовиться, ворогу бракує ресурсу навіть на ремонт пошкоджених.
Черговою втратою ворога у морі стало знищення корабля "Сергій Котов". Військовий експерт Петро Черник розповів 24 Каналу, що успішні удари України практично витіснили ворога з окупованого півострова.
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Що не так з базами у Туапсе і Новоросійську
Стратегічна перевага України полягає в тому, що нам вдалося витіснити залишки російського флоту з окупованого Кримського півострова, зокрема з бухт Севастополя і Феодосії.
Ще напевно з часів царської Росії саме Кримський півострів розробляли не тільки для утримання флоту, але й для його ремонту,
– зауважив Петро Черник.
Мабуть, усі добре розуміють, що коли ракета виходить зі спускового контейнера на кораблі, то вона своїм струменем газу здійснює колосальний тиск на вузли, механізми – все це треба нескінченно довго ремонтувати.
Повноцінних баз для цього, наприклад, у Туапсе чи Новоросійську – немає. Для того, щоб там все побудувати знадобляться роки, навіть якщо росіяни дуже старатимуться,
– наголосив військовий експерт.
Тож зараз можна говорити про те, що відбувається загальна стратегічна ревізія залишків флоту не тільки у бойовий компонентні, а й в ремонтній також.
Україна знищила корабель "Сергій Котов": що відомо
- Дрони ГУР 5 березня атакували судно окупантів, яке перебувало в акваторії Чорного моря. Його знищили за допомогою морських дронів Magura V5 в районі Керченської протоки. Екіпаж такого корабля складає 80 людей, а його вартість – 65 мільйонів доларів.
- Корабель був новим, його спустили на воду тільки у 2021 році після чотирьох років будівництва. Загалом із корветів такого типу до Чорноморського флоту приєдналися лише 4, але три з них вже були уражені. Цей корабель планували обладнати зенітно-ракетними комплексами, щоб посилити ППО Криму.
- Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що судно було знищене у територіальний водах України за допомогою вітчизняного озброєння. Він додав, що така доля спіткає всі кораблі, які заходитимуть на нашу територію. За його словами, весна для окупантів має бути "дуже гарячою".