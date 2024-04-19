Наша офіційна дальність – 800 кілометрів, – Group 13 про операції по флоту Росії
Підрозділ Group 13 ГУР МО є одним з головних учасників битви за Чорне море. Бійці спільно з СБУ, ВМС та Повітряними силами нищать ворожий Чорноморський флот.
Цей підрозділ з'явився після того, як керівництво ГУР МО запропонувало розвіднику з позивним "Тринадцятий" працювати саме над знищенням російського флоту. Про це засновник та командир Group 13 розповів в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.
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Складнощі в роботі Group 13
Попри значні результати, уже здійснені операції бійцям "Групи 13" повторити складно. Все через те, що ворог відтягує свої кораблі все далі в надії, що до них не доберуться морські дрони-камікадзе. Водночас "Тринадцятий" наголошує, що бійці не стоять на місці.
Дальність збільшується. Наша дальність офіційна – 800 кілометрів. Це те, що можна бачити у відкритих джерелах. А решту вже будемо показувати за результатами нашої роботи,
– заявив командир.
Підготовка кожної операції, результатам якої українці згодом радіють, це клопітка робота бійців, яка вимагає ретельного вивчення як і цілі, так і всіх ймовірних сценаріїв.
Наразі бійці Group 13 продовжують працювати, аби ворог зрозумів чітко, що втекти не вдасться, а знищення – неминуче.
Україна успішно знищує російські кораблі
- В ніч на 24 березня Сили оборони України успішно атакували російські військові кораблі "Азов" і "Ямал" в тимчасово окупованому Севастополі. Військово-морські сили підтвердили, що ці кораблі зазнали серйозних пошкоджень і не зможуть виконувати бойові завдання в найближчому майбутньому.
- Вже незабаром, 26 березня, Збройні Сили України успішно вразили російське судно "Костянтин Ольшанський" за допомогою української ракети "Нептун". Корабель, який спочатку належав Україні, був незаконно захопленим російськими силами у 2014 році під час анексії Криму.
- В ніч проти 5 березня українські морські дрони Magura V5 атакували російський патрульний корабель "Сергій Котов". Операцію здійснив спецпідрозділ розвідки Group 13 разом з Військово-морськими силами ЗСУ, а також за підтримки Мінцифри. За даними OSINT-аналітиків, корабель затонув за 8 кілометрів від узбережжя Криму.