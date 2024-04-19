Наша офіційна дальність – 800 кілометрів, – Group 13 про операції по флоту Росії

Підрозділ Group 13 ГУР МО є одним з головних учасників битви за Чорне море. Бійці спільно з СБУ, ВМС та Повітряними силами нищать ворожий Чорноморський флот.

Цей підрозділ з'явився після того, як керівництво ГУР МО запропонувало розвіднику з позивним "Тринадцятий" працювати саме над знищенням російського флоту. Про це засновник та командир Group 13 розповів в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

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Складнощі в роботі Group 13

Попри значні результати, уже здійснені операції бійцям "Групи 13" повторити складно. Все через те, що ворог відтягує свої кораблі все далі в надії, що до них не доберуться морські дрони-камікадзе. Водночас "Тринадцятий" наголошує, що бійці не стоять на місці.

Дальність збільшується. Наша дальність офіційна – 800 кілометрів. Це те, що можна бачити у відкритих джерелах. А решту вже будемо показувати за результатами нашої роботи,

– заявив командир.

Підготовка кожної операції, результатам якої українці згодом радіють, це клопітка робота бійців, яка вимагає ретельного вивчення як і цілі, так і всіх ймовірних сценаріїв.

Наразі бійці Group 13 продовжують працювати, аби ворог зрозумів чітко, що втекти не вдасться, а знищення – неминуче.

Україна успішно знищує російські кораблі