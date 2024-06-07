Лінія оборони відсувається все далі, – Братчук про особливості ураження корабля "Сатурн"

Сили української розвідки 6 червня ліквідували черговий корабель росіян у Криму. Буксир "Сатурн" був знищений завдяки вдалій операції спецслужб.

Речник добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук для 24 Каналу пояснив, що подібні інциденти означають для ворожого війська. А також зауважив цікаву тенденцію відсування ліній оборони росіян.

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"Це добра новина. Вона показує, що не лише бойовий склад флоту Росії ліквідується, а знищується і допоміжний", – зауважив Братчук.

Особливості атаки

Основними завданнями "Сатурна" було виведення на бойові позиції тих кораблів, які і до цього були під ударами українських сил оборони.

Епічне відео потоплення корабля можна побачити тут.

Однак, за словами Братчука, подібні атаки в Чорному морі першою чергою сигналізують, що українські морські дрони наразі можуть проходити через загородження, якими насичена Керченська протока і вся частина акваторії Чорного моря, що тимчасово контролюється російським Чорноморським флотом.

Дрони змогли і зможуть надалі знаходити шпаринки в обороні Росії, аби показувати результат.

Інновації і можливості, які є в наших сил оборони і в розробці, і в реалізації, вказують, що наступного разу, можливо, ці морські дрони будуть перестрибувати через подібні перешкоди чи діяти інакше. Можливо, є і підводні дрони, маю таке відчуття,

– зауважив речник добровольчої армії "Південь".

Окупанти уже напружилися не на жарт, адже лінія їхньої оборони не лише на суходолі, а й на морі починає відходити подалі до Краснодарського краю і Ростовської області.

Що відомо про знищення корабля "Сатурн"