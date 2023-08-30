Це перше, що має бути знищене: який військовий сенс ударів по мису Тарханкут
В тимчасово окупованому Криму Сили оборони 23 серпня ліквідували російський комплекс С-400 "Тріумф". Було знищено не тільки установку зенітно-ракетного комплексу, але й ракети, розташовані в ній, та особовий склад, що його обслуговував.
Військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан розповів 24 Каналу, що на мисі Тарханкут переважно розташовані воєнні об'єкти. Адже окупанти намагаються прикрити від атак Сил оборони західне узбережжя Криму.
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"Ворота до Криму"
На мисі Тарханкут розміщені зокрема зенітно-ракетні комплекси, системи виявлення різного рівня, берегові ракетні комплекси на кшталт "Оніксів". Щільне розташування воєнних об'єктів в цьому районі привертає увагу українських сил та роботу дальніх засобів ураження.
Саме тому найперше, що треба ліквідувати при заходженні Сил оборони на півострів, це воєнні об'єкти на мисі Тарханкут. Тим більш, що вони є "воротами до Криму".
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"Якщо знищити комплекс С-400, який перекриває кілька сотень кілометрів підходу до півострова в районі Тарханкуту, то можна дійти до середини Криму – Джанкоя, Сімферополя, Севастополя", – наголосив Роман Світан.
Оскільки західна частина півострова перебуває під контролем безпілотників з гарною оптикою, то й дорозвідка, розвідка та коректування вогню може здійснюватись по західному узбережжю доволі непогано. Результатом чого є знищення російського комплексу С-400.
Що відомо про ліквідацію комплексу С-400 в Криму
- Вранці 23 серпня в селі Оленівка на мисі Тарханкут пролунало щонайменше 7 вибухів.
- Пізніше джерела 24 Каналу в ГУР проінформували про знищення російського комплексу С-400 "Тріумф".
- Як зазначив представник ГУР Андрій Юсов, було ліквідовано "візитну карту російських засобів ППО", яку окупанти хотіли продавати по світу. Однак після цього влучання кількість "охочих купляти" подібні комплекси значно поменшає.
- Водночас секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що С-400 було знищено новою сучасною ракетою, яку було розроблено в Україні. Він наголосив, що "новий виріб" показав себе "абсолютно бездоганно". Проте Данілов не розкрив деталей щодо нової зброї.
- Крім того, за словами глави ГУР Кирила Буданова, ліквідація С-400 "оголить протиповітряну оборону росіян у західній частині півострова". Через це окупантам доведеться забирати системи ППО з інших місць, адже майже всі свої комплекси протиповітряної оборони вони зосередили на фронті.