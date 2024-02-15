Україна "готує Цезаря" з ворожих ВДК: у ВМС пояснили, як це вплине на десантні операції Росії

14 лютого наші захисники завдали ще одного ганебного удару по Чорноморського флоту Росії. Окупанти від початку вторгнення втратили вже свій шостий великий десантний корабель.

Як знищення "Цезаря Кунікова" та йому подібних "представників" російського флоту у Чорному морі позначиться на успіху проведення ворогом десантних операцій, в ефірі телемарафону розповів речник ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук, передає 24 Канал.

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"Місія нездійсненна"

За словами Плетенчука, десантні "походи" ворога у Чорному морі були неможливі ще до удару по "Цезарю". Військовий наголосив, що такі операції не проводяться самостійно. Вони зазвичай супроводжуються сухопутним компонентом і є найскладнішим типом морських операцій.

Проведення таких операцій для ворога також ускладнене тим, що наше узбережжя прикривають ракетники ВМС, озброєні "Нептунами" і "Гарпунами", на рахунках яких вже є вдалі знищення російських кораблів.

Актуальність десантних операцій станом на зараз не вбачається. Хоча, звісно, ворог може зберігати такі плани. Але ці плани буде втілити надскладно, тому що Босфор для таких одиниць (ВДК – 24 Канал) закритий, внутрішніми водами Росії вони навряд чи зможуть пройти. А з тих 13 одиниць, які від початку мав Чорноморський флот, в окупантів лишилося ще 5. Чотири знищені, а чотири – у ремонті,

– підсумував речник ВМС.

Знищення "Цезаря Кунікова": що відомо