Удар по кораблю "Новочеркаськ" : Романова сказала, як вплине на передвиборчу кампанію Путіна

В ніч на 26 грудня Росія втратила ВДК "Новочеркаськ", що стояв у Феодосії, навантажений вибуховими боєприпасами. На тлі неприємностей всередині Росії ця новина могла суттєво засмутити Владіміра Путіна.

Про це 24 Каналу розповіла голова благодійного фонду "Русь сидящая". Вона переконана, що знищення "Новочеркаська" суттєво вплине на настої виборців та самого Путіна під час виборчої кампанії.

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Який вплив має знищення корабля

Немає жодних сумнівів, що на майбутніх "виборах" Путіна знову проголосять президентом, тому що в умовах диктатури на справедливе волевиявлення можна навіть не сподіватися. В Росії відбудеться звичайне "перепризначення" царя, який потребує легітимності.

"Це (знищення "Новочеркаська" – 24 Канал) може зіпсувати Путіну настрій. Особовий склад (корабля – 24 Канал) загинув, і ніхто про це не говорить, щоб не псувати настрій народу перед Новим роком. Путін не заспокоївся й хоче "піти на Київ". А як "піти на Київ", якщо у тебе вибухають кораблі із людьми на борту? А що як знову не вийде (захопити Київ за 3 дні – 24 Канал)?" – запитує російська правозахисниця.

Що відомо про знищення ВДК "Новочеркаськ"

На світанку 26 грудня українська авіація спрямувала ракету типу Storm Shadow в бік Феодосії, де розташовувався старий російський транспортний корабель проєкту 775 з купою вибухівки на борту.

Ракета прилетіла "точно в ціль", через що прогримів вкрай потужний вибух, який встигли зафільмувати місцеві мешканці. Опісля було опубліковане фото, на якому видно, що після ураження "Новочеркаська" від нього залишився лише металолом.

Це далеко не перший великий десантний корабель, який Сили оборони знищили далекобійними засобами. Ще на початку війни від "Точки-У" затонув ВДК "Саратов", а у 2023 році "Оленегорський горняк" та "Мінськ" зазнали суттєвих уражень від морських дронів та далекобійних ракет відповідно.