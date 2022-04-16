Володимир Зеленський висловився про переговорний процес з Росією. Він попередив, що знищення оборонців Маріуполя унеможливить його продовження.

Таку заяву глава держави зробив 16 квітня, спілкуючись з українськими ЗМІ. Як пояснив президент, після того, як стало відомо про звірства росіян на Київщині, перемовини зайшли у глухий кут.

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Зеленський застеріг Москву

Російські загарбники практично знищили, зокрема, Бородянку. Після звільнення міста від окупації там знайшли багато тіл мирних мешканців. "Маріуполь – це може бути як десять Бородянок", – зазначив Зеленський.

І я хочу сказати, знищення наших військових, наших хлопців, поставить крапку на всіх перемовинах,

– наголосив президент.

Він також підкреслив, що Україна не торгує своїми територіями й людьми. Тож чим більше буде таких "Бородянок", тим буде складніше проводити переговори.

Що відбувається у Маріуполі

! Раніше Михайло Подоляк повідомив, що емоційний фон у переговорному процесі з агресором – вкрай важкий.

Ситуація там стає дедалі напруженішою. Росіяни кидають на штурм Маріуполя усі свої сили. "Все вказує на неможливість взяти місто без вищого рівня нелюдяності і застосування зброї масового знищення", – підкресилили у міській раді. Окупанти продовжують "кошмарити" мирне населення.

Напередодні ворог вперше застосував для бомбардування Маріуполя дальню авіацію. Водночас командир морпіхів, які героїчно захищають місто, вірить у деблокаду й закликає до якнайшвидшого її проведення.

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