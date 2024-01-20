Знищили прикордонників ФСБ і "Урал": у РДК показали кадр рейду на Брянщину

Раніше Російський добровольчий корпус провів успішну спецоперацію на території ворога. Тоді вдалося захопити транспорт противника. В РДК показали відео цієї операції.

Про випадок стало відомо 19 січня, коли у ворожих телеграм-каналах з'явилася інформація зі зведення з російсько-українського кордону. Росіяни стверджували, що у Суземському районі Брянської області у засідку ворожої диверсійно-розвідувальної групи потрапила автомашина "Урал" МО.

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В РДК показали кадри захоплення "Уралу"

Російський добровольчий корпус опублікував кадри захоплення транспорту.

Наші розвідники провели зухвалу операцію під час якої знищили "Урал" 4320 МО Росії та особовий склад прикордонних сил ФСБ,

– йдеться в повідомленні.

За інформацією РДК, для декого ця операція стала першою. Відтепер вони мають повноправний статус бійців у складі корпусу.