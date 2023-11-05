Навряд з "Точки-У", – ексспівробітник СБУ прокоментував ліквідацію ворожого С-300

Українські військові успішно вибили ворожу пускову установку ЗРК С-300. Окупанти розповідають, що туди попали "Точкою-У". Але це навряд чи.

Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник СБУ Іван Ступак, зауваживши, що росіянин, який знімав це відео, навряд чи розбирається в озброєнні.

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Якби по пусковій установці С-300 прилетіла б ракета "Точка-У", то її просто розкидало б в різні боки. Тут працювали іншою зброєю.

На асфальті немає вирви. Після "Точки-У" завжди шалена вирва. Тоді комплекс розкидало би в різні боки в радіусі кількох десятків метрів. Тому навряд чи це була "Точка-У",

– зазначив Ступак.

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Чим могли уразити пускову установку С-300

Як припустив Ступак, найімовірніше, по пусковій установці влучив FPV-дрон. А після цього сталася ще й повторна детонація. Всередині установки могли бути ракети.

Добре, що такі речі вдається знищувати. Це означає, що на якійсь ділянці фронту стало менше комплексів ППО. Десь буде простіше нашим літакам. Серйозну одиницю знищили,

– зазначив Ступак.

Звісно, при переміщенні комплексів протиповітряної оборони має бути прикриття. Однак в реальності не завжди вдається його забезпечити.

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