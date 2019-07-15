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      Знищити Кримський міст можна за кілька хвилин, – екс-секретар РНБО Турчинов

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      Український ракетний комплекс "Нептун" успішно випробували
      Український ракетний комплекс "Нептун" успішно випробували / investigator.org.ua

      Кримський міст, яким так пишається Росія, можна знищити за кілька хвилин. Зробити це може, наприклад, український мобільний комплекс крилатих ракет "Нептун".

      Українські крилаті ракети зможуть руйнувати і російські військові кораблі, причому не лише у Чорному та Азовському морях, а й у портах їхнього базування. Про це розповів колишній секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, пише LB.ua.

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      Ще ж і надто – "наші крилаті ракети зможуть за необхідності протягом кількох хвилин знести міст, яким так хизується Росія", наголосив Турчинов.

      Ткурчинов
      Турчинов: "Нептун" зможе нищити російські кораблі навіть у портах їхнього базування

      За його словами, у 2014, на момент початку війни на Донбасі, ЗСУ не мали на озброєнні жодної крилатої ракети. Ті ракети, що дісталися у спадок від СРСР, ще тоді віддали росіянам, коли відмовлялися від ядерної зброї. Тож український універсальний мобільний комплекс крилатих ракет створювали з нуля.

      Робота над новітнім озброєнням, на думку Турчинова, "робить нас сильними і змушує зважати на наші інтереси".

      Офіційна інформація: остаточне завершення розробки і початок випробувань комплексу крилатих ракет наземного базування для ураження морських берегових цілей за проектом "Нептун" заплановані на 2019 рік. 

      Що таке Р-360 "Нептун"?Це протикорабельна ракета, що належить до українського комплексу крилатих ракет наземного (морського) базування РК-360МЦ. Розробило її Державне Київське конструкторське бюро "Луч". Ракету використовують на трьох платформах: корабельного, наземного і повітряного базування.

      Довжина самої ракети з прискорювачем – 5050 міліметрів. Стартова маса ракети – близько 700 кілограмів, бойова частина важить 160 кілограмів. Цих характеристик достатньо для ураження бойових надводних кораблів і транспортних суден водотоннажністю до 5000 тонн.

      Кримський
      Кримський міст

      Що знаємо про Кримський міст?Росія побудувала міст через Керченську протоку між Таманським півостровом (Краснодарський край РФ) і Керченським півостровом (окупований Крим). Протяжність мосту – 19 кілометрів. Відкрили його офіційно 15 травня 2018 року. 

      Попри всі зусилля, в окупантів часто виникають проблеми з мостом. До прикладу, на морській ділянці споруди один із залізничних прольотів нахилився та впав у воду. Інша проблема – Кримський міст поступово зміщується. Одні об'єкти просідають зі швидкістю до 89 міліметрів за рік, інші – піднімаються зі швидкістю до 52 міліметрів у рік.

      український "нептун": фото та відео випробувань ракетного комплексу
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      Теги: Україна – Росія Новини України Олександр Турчинов Кримський міст Зброя Збройні сили України Новини Криму
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