Зниження призовного віку: в ISW відповіли, чи допоможе це ЗСУ
Джерело:ISW
Військові аналітики відзначають, що зниження мобілізаційного віку стає одним із численних заходів, які Україна розглядає як спосіб зміцнення своїх військових сил. Утім, виникає потреба в забезпеченні всіх мобілізованих військовослужбовців відповідною зброєю.
Нагадаємо, що вчора, 3 квітня, Володимир Зеленський підписав закон, який зменшує мобілізаційний вік із 27 до 25 років. Водночас у Інституті вивчення війни зауважують, що це рішення допоможе ЗСУ, але, щоб належно озброїти всіх мобілізованих військовослужбовців, потрібна західна допомога.
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Україні потрібна допомога Заходу
Військові аналітики зауважили, що зниження мобілізаційного віку – один із заходів, які Україна вживає для створення стійкого механізму мобілізації військ.
Проте успішна реалізація цього заходу передбачає забезпечення всіх мобілізованих військовослужбовців потрібною зброєю. Тривалі дебати в США стосовно військової допомоги Україні та можливі затримки у наданні західної підтримки можуть вплинути на швидкість, із якою Україна зможе відновити військові підрозділи та сформувати нові.
Згідно з оцінками ISW, матеріальна підтримка від Заходу залишається критично важливим фактором для зміцнення бойової готовності української армії та її здатності відновлювати та розвивати свої бойові потужності.
Військова підтримка України: останні новини
- Радник Білого дому Джон Кірбі заявив, що через затягування в Палаті представників ухвалення рішення про надання подальшої допомоги Україні адміністрація США продовжить активно шукати способи надання українцям термінової підтримки, як це було зроблено і минулого місяця. Він наголосив, що вже були вжиті потрібні заходи.
- Уряд Греції готується відправити велику кількість боєприпасів до України через Чехію. Ці боєприпаси, які зберігаються на складах грецької армії та класифікуються як "неробочі, але придатні до використання", планується продати Чехії за 150 мільйонів євро. Потім вони мають бути передані до України.
- Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що Україна отримає сотні одиниць бронетехніки та зенітні ракети Aster для посилення ППО. Лекорню наголосив, що бронетехніка, яка вже не нова, але досі функціональна, допоможе утримувати оборону на великій лінії фронту.