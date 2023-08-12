Щонайменше 8 вибухів: у мережі пишуть про нову "бавовну" в районі Кримському мосту

У районі Кримського мосту 12 серпня лунали вибухи. Через кілька годин у Керчі очевидці знову повідомляли про гучні звуки та "бавовну".

Про це повідомляють російські ЗМІ. Крім того, росіяни повторно перекрили рух транспорту на Кримському мосту, передає 24 Канал.

Дивіться також На Кримському мосту – знову неспокійно: все, що відомо про вибухи 12 серпня

Що відомо про другу "бавовну" на Кримському мосту

У телеграм-каналі "Кримський вітер" повідомили, що близько 15:06 у Керчі пролунали повторні звуки вибухів. Зокрема, на Керчинському мосту знову окупанти поставили "димову завісу".

У Керчі пролунали повторні вибухи біля Кримського моста / Фото з телеграм-каналу "Кримський вітер"

Росіяни також бідкалися про те, що рух на мосту знову перекрили. Вони також жалілися на "загрозу ракетної атаки".

Згодом у мережі почали з'являтися кадри роботи тієї самої російської ППО. Так, у небі засвітилися білі смужки, які зазвичай з'являються після руху ракет.

Росіяни бідкалися про вибухи біля Кримського моста: дивіться відео

Крім того, росіяни встигли й засвітити свою протиповітряну оборону у Криму. Зокрема, одна з їхніх систем розташувалася на горі Мітрідат, що на анексованому півострові.

Окупанти світять свою ППО біля Керчинського моста: дивіться відео

Водночас жителі міста Керч повідомляли аж про 8 вибухів біля Кримського моста. Що саме там відбувається наразі – достеменно невідомо.

Біля Кримського мосту пролунали щонайменше 8 вибухів / Фото з російських телеграм-каналів

Вже встиг відзвітуватися про атаку і так званий "глава" Криму Сєргєй Аксьонов. Він заявив, що буцімто "ще одна ракета противника збита над Керченською протокою". Водночас жодних доказів підтвердження своїх слів ставленик Путіна у Криму у мережу не опублікував.

Що відбувалося біля Кримського моста 12 серпня