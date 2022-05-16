Знову лякають: у Росії заявили, що не змиряться зі вступом Фінляндії і Швеції у НАТО

Швеція та Фінляндія заявили про свій намір доєднатись до НАТО. В Росії одразу почали "брязкати зброєю" та заявляти, що, мовляв, просто так це рішення Гельсінкі та Стокгольму не мине.

Погрозливими натяками цього разу вирішив порозкидатись заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, інформує 24 канал. На думку Рябкова, "безпека у Фінляндії та Швеції точно не зміцниться", начебто це "очевидно для Росії".

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Рябков пригрозив "далекосяжними наслідками"

Це чергова важка помилка з далекосяжними наслідками. Але що робити, такий рівень тих, хто ухвалює відповідні рішення у відповідних країнах,

– сказав заступник Сергія Лаврова.

У самій Москві чомусь більше "непокояться" безпекою фінів та шведів, а не самих росіян. Мовляв, питання забезпечення власної безпеки – окреме. Вирішуватимуть його вже тоді, коли стане зрозуміло, які наслідки матиме приєднання Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного альянсу.

США підтримують приєднання Швеції та Фінляндії до НАТО

Зверніть увагу! Разом з тим, у Росії ще раз наголосили, що. Що саме він має на увазі, Рябков не конкретизував.

Держсекретар США Ентоні Блінкен раніше наголосив, що Вашингтон підтримує рішення Фінляндії та Швеції приєднатись до Альянсу. Загалом ця підтримка серед членів НАТО – майже одностайна.

Раніше неоднозначною була позиція Туреччини. Анкара вимагала гарантій безпеки, адже Стокгольм та Гельсінкі надали притулок представникам Робочої партії Курдистану, яка вважається у Туреччині терористичною організацією.

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Розширення НАТО – що відомо: останні новини

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо особисто повідомив президенту Росії Володимиру Путіну про рішення країни приєднатись до НАТО. За словами Нііністьо, Путін це "сприйняв спокійно".

Фінський президент, проте, зауважив: те, що Росія говорить часто відрізняється від того, як Росія діє.

15 травня повідомила про рішення Стокгольма доєднатись до Альянсу і прем'єр-міністерка Швеції Анн Лінде.

Задля безпеки балтійського регіону НАТО посилить тут свою військову присутність.

У червні НАТО ухвалюватиме нову "Стратегічну концепцію", ймовірно, що Росію назвуть у ній "прямою загрозою". У попередній концепції Альянсу Росію згадували як "партнера".

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