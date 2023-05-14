Знову загроза на Тернопільщині: вдруге за ніч у регіоні лунали вибухи

У ніч проти 14 травня повітряну тривогу оголосили в усіх українських областях через загрозу ракетного удару зі стратегічної авіації Росії. Приблизно о 5 ранку на Тернопільщині пролунали вибухи.

Цю інформацію підтвердив очільник Обласної військової адміністрації Володимир Труш. Він закликав людей бути в укриттях та не публікувати фото чи відео з регіону.

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Тернопіль атакували вдруге за ніч

Глава Тернопільської ОВА Володимир Труш повідомив у телеграмі, що в області пролунав вибух.

На Тернопільщині чути звуки вибухів. Будьте в укриттях. Не публікуйте фото відео і не коментуйте напрямків. Тримаймось!

– наголосив він.

Водночас глава Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив у соцмережах, що "ППО працює по цілях".

Звернімо увагу, що цієї ночі Тернопільська область вже зазнавала атаки ворога. Місцеві жителі почули вибухи увечері суботи, 13 травня, близько 22:30. Перед тим моніторингові групи інформували, що росіяни запустили дрони у бік цієї та Івано-Франківської областей.

О 23:19 очільник ОВА Труш попередив, що можливі нові атаки на Тернопільщину. Тим часом російські пропагандисти намагалися видати вибухи в Ірані за приліт у Тернополі, поширюючи безглуздий фейк за допомогою старого відео.

Ніч на 13 травня також була сповнена тривог та вибухів

У ніч на 13 травня в Україні було оголошено повітряну тривогу через ймовірність повітряного нападу противника. Окупанти здійснили серію атак безпілотників, завдавши збитків кільком регіонам.

Найбільше потерпіла Хмельницька область, де від вибухової хвилі постраждали навчальні заклади, медичні заклади, адміністративні будівлі, промислові об’єкти та житлові будинки. Так само і в Миколаєві – від, імовірно, наземної зброї пошкоджено дві багатоповерхівки та хлібокомбінат. А в Київській області збитий дрон пошкодив приватний будинок, в результаті чого виникла пожежа.

Захід України, як бачимо, вночі 14 травня знову опинився у центрі уваги ворога. Повідомлень про наслідки нової атаки очікуємо від влади трохи згодом.