Знову загроза удару "Кинджалами": по всій Україні – повітряна тривога
Джерело:Карта повітряних тривог
По всій Україні вранці 20 березня оголосили повітряну тривогу. Повідомляють про загрозу через зліт МіГ-31К ВКС, який є носієм ракет "Кинджал".
Нехтувати повітряною тривогою не варто. Слід дочекатись відбою в безпечному місці.
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Причина тривоги
Білоруські партизани у телеграм-каналі "Беларускі Гаюн" повідомили про зліт носія "Кинджалів".
- 08:58. Аеродром "Барановичі". Зліт винищувача супроводу.
- 09:00. Аеродром "Мачуліщі". Зліт МіГ-31К ВКС РФ.
Де оголосили тривогу
- Київ та Київська область,
- Чернігівська,
- Сумська,
- Полтавська,
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- Харківська,
- Дніпропетровська,
- Кіровоградська,
- Черкаська,
- Миколаївська,
- Одеська,
- Запорізька,
- Донецька,
- Херсонська,
- Вінницька,
- Житомирська,
- Хмельницька,
- Чернівецька,
- Тернопільська,
- Івано-Франківська,
- Рівненська,
- Волинська,
- Львівська,
- Закарпатська області.
- У Луганській області повітряна тривога триває з 4 квітня.
- В АР Крим – з 12 грудня.
Ракетна загроза
У ВМС ЗСУ повідомили, що станом на 19 березня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 9 ворожих кораблів, серед яких 2 носії крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 16 ракет. В Азовському морі є 1 ворожий корабель, а в Середземному морі до 7 ворожих кораблів, з них 3 носія крилатих ракет "Калібр". Загальний залп – до 20 ракет.
Нагадаємо, вночі на 18 березня російські війська випустили по Україні 16 БпЛА "Шахід". Дрони вони запускали з двох напрямків одночасно. Окрім Азовського моря, випустили з Брянської області, щоб атакувати саме Київщину та західні регіони України.