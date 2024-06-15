Знову злітав МіГ-31К: по всій Україні лунала повітряна тривога

Вранці 15 червня по всій Україні пролунав сигнал повітряної тривоги. Причиною цього став зліт російського літака МіГ-31К.

Саме це повітряне судно є носієм гіперзвукової ракети типу "Кинджал". 24 Канал закликав жителів всіх областей України пройти в укриття, адже це могло врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

До теми По всій Україні оголосили відбій тривоги: була ракетна небезпека

Що відомо про повітряну тривогу

Повітряні сили о 09:38 оголосили про відбій загрози.

Повітряна тривога по всій Україні пролунала о 09:21 15 червня. Повітряні сили попереджали про зліт російського винищувача.

Увага! Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К,

– писали військові.

Варто зазначити, що російський МіГ-31К є потенційною загрозою для нашої держави через його здатність переносити гіперзвукову ракету типу "Кинджал", що може оминати українські системи ППО. Цими ракетами країна-агресорка неодноразово обстрілювала нашу державу.

Крім того, присутність поблизу МіГ-31К винищувачів Су-30СМ, здатних нести крилаті ракети, посилює острахи щодо можливої ракетної небезпеки, пов'язані з цим літаком.



Що відомо про ракети "Кинджал" / Інфографіка 24 Каналу

Зльоти бортів МіГ-31К також можуть здійснюватись для передислокації, тренувальних польотів, випробувань тощо. Через це тривога оголошується по всіх областях нашої держави.

Тому Повітряні сили зобов'язанні реагувати на такі потенційні загрози, навіть коли ворожі борти розташовані на відстані декількох областей Росії від держкордону України.

Росіяни день тому пускали "Кинджали" по Україні

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що вночі 14 червня російські загарбники під час масованої комбінованої атаки запустили по Україні 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал". У звіті не було зазначено про збиття цієї ворожої цілі.

Того ж дня, але вже вранці, моніторингові телеграм-канали писали про ймовірний запуск "Кинджалів" по Києву. Вибухи тоді лунали у Києві і Хмельницькій області.

Двома днями раніше Повітряні сили звітували, що українським військовим вдалося збити російську ракету "Кинджал". Це сталося вночі 12 червня, коли ворог здійснив черговий комбінований удар по Україні.