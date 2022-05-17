У зоні ООС захисники відбили 12 атак ворога: знищені 9 безпілотників та повно іншої техніки
Джерело:Угруповання Об'єднаних сил
Угруповання Об’єднаних сил продовжує здійснювати оборонну операцію у Донецькому і Луганському напрямках. Так, лише за 17 травня нашим захисникам вдалося відбити 12 атак ворога.
За даними пресслужби угруповання Об'єднаних сил, ще на 4 локаціях тривають бої. Ворог зазнав серйозних втрат, на жаль, є жертви й серед українських цивільних.
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Загальна ситуація в зоні Об'єднаних сил
Намагаючись заволодіти Луганською та Донецькою областями, ворог продовжує гатити з усієї наявної зброї. Уздовж усієї смуги оборони росіяни застосовують:
- бойову авіацію,
- реактивні системи залпового вогню,
- ствольну артилерію великих калібрів,
- танки,
- міномети різних систем.
На Луганському напрямку підтвердилась інформація про застосування російськими окупантами термобаричної зброї. Зокрема – важкої вогнеметної системи ТОС-1А "Солнцепек".
До того ж окупанти завдають ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури та мирних житлових кварталах.
Окупанти обстріляли 45 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували та пошкодили:
- 36 житлових будинків,
- 6 промислових і фермерських підприємств,
- супермаркет,
- спортивну школу,
- гуртожиток,
- аптеку.
В результаті цих обстрілів загинуло 8 мирних мешканців, ще 4 отримали поранення. Як повідомляють наші бійці, серед них одна 8-річна дитина.Зверніть увагу: загалом від початку війни росіяни вбили в Донецькій області 382 цивільних. Ще 1 096 осіб зазнали поранень.
Скільки атак відбито за добу
Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили 17 травня 12 атак ворога. Бої тривають ще на 4-х локаціях.
Наші відважні воїни завдають рашистським загарбникам втрат у живій силі і техніці,
– написала пресслужба ООС у фейсбуці.
За добу військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:
- 3 танки;
- 3 артилерійські системи (з них одна – реактивна система залпового вогню);
- 6 одиниць бойової броньованої техніки;
- 7 автомобілів (у тому числі одна вантажівка з боєприпасами).
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 9 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" та один оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс типу ZALA.
У Донецькій ОВА додали, що українські захисники закріпилися на рубежах, де ворог точно не пройде, проте ситуація в області – складна та напружена.
Втрати ворога станом на 17 травня
Нагадаємо, що особовий склад російської армії скоротився на 27 900 осіб. Причому, ця цифра не є остаточною, адже підрахувати загиблих у районах активних бойових дій поки що неможливо. Поменшало в росіян і техніки. Зокрема, від 24 лютого окупанти втратили:
- танків – 1 235 одиниць;
- бойових броньованих машин – 3 009 одиниць;
- артилерійських систем – 578 одиниць;
- реактивних систем залпового вогню – 198 одиниць;
- засоби протиповітряної оборони – 90 одиниць;
- літаків – 201 одиниця;
- гелікоптерів – 167 одиниць;
- автомобільної техніки та цистерни з паливом – 2 109 одиниць;
- кораблів / катерів – 13 одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 436 одиниць;
- спеціальної техніки – 43 одиниці;
- крилатих ракет – 97 одиниць.
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