Зосередить свою увагу на Україні, – політик сповістив, як Путін відповість США за Сирію
Найближчим часом Росія може активізувати свої військові дії, в тому числі, і в Україні. Пояснюється це тим, що чинний господар Кремля Володимир Путін хоче помститися Сполученим Штатам Америки за ракетний удар по трьох об'єктах у Сирії, але на Близькому Сході зробити цього не може.
Таку думку висловив російський опозиційний політик Костянтин Боровий, передає "Апостроф".
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"Я думаю, що військова складова цієї мстивої дії може проявитися в Грузії, в Україні. У Сирії, куди йде 2-я авіаносна група США, російські війська будуть сидіти тихіше води, нижче трави. Будь-яка активність, будь-яка хімічна атака або спроба захопити у курдів нафтоносні райони буде жорстоко припинено, і Путін це добре розуміє", – зауважив він.
За його словами, відтак у такій ситуації Путін може зосередити увагу на Україні.
"Що не зустріне опору в Україні, я думаю, він теж добре розуміє. Так що я побоююся якихось активних дій в Україні", – додав Боровий.
Нагадаємо, 8 квітня щонайменше 70 людей померли через хімічну атаку у Сирії. Волонтерська рятувальна організація "Білі каски" розмістила у Twitter фото і відео із загиблими. Президент США Дональд Трамп у відповідь на це заявив, що за інцидентом стоїть президент Сирії Башар Асад, а Росія та Іран є відповідальними за його підтримку.
14 квітня США, Великобританія та Франції провели військову операцію у відповідь на здійснену хімічну атаку урядовими силами Сирії. У результаті ракетних ударів було уражено об'єкти, що мають стосунок до програми уряду Сирії щодо використання хімічної зброї. Внаслідок ударів у Сирії постраждали троє цивільних.
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