Надточна робота: ЗСУ показали відео знищення російського дрона з рідкісного ЗРК Crotale

Українські військові на фронті уразили ворожий дрон французьким ЗРК Crotale. Відео відповідної роботи поділився командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк.

Варто наголосити, що Україна отримала всього два ЗРК Crotale від Франції. Цей комплекс має малий радіус дії, і він ідеально знищує російські безпілотники.

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Знищення БпЛА

Олександр Павлюк показав відео бойової роботи підрозділів ППО Сухопутних військ. Так, бійці 38-го зенітного ракетного полку імені генерал-хорунжого Юрія Тютюнника Сухопутних військ знищили російський розвідувальний БпЛА оперативного рівня.

Повідомляється, що робота велася з французького ЗРК Crotale.

На оприлюдненому відео можна побачити, як виглядає пуск ракети ЗРК та влучання у ворожий безпілотник з екрана французького комплексу.

Робота ЗРК Crotale по російському дрону: дивіться відео

Потреба України в ППО