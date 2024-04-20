Надточна робота: ЗСУ показали відео знищення російського дрона з рідкісного ЗРК Crotale
Джерело:Олександр Павлюк
Українські військові на фронті уразили ворожий дрон французьким ЗРК Crotale. Відео відповідної роботи поділився командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк.
Варто наголосити, що Україна отримала всього два ЗРК Crotale від Франції. Цей комплекс має малий радіус дії, і він ідеально знищує російські безпілотники.
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Знищення БпЛА
Олександр Павлюк показав відео бойової роботи підрозділів ППО Сухопутних військ. Так, бійці 38-го зенітного ракетного полку імені генерал-хорунжого Юрія Тютюнника Сухопутних військ знищили російський розвідувальний БпЛА оперативного рівня.
Повідомляється, що робота велася з французького ЗРК Crotale.
На оприлюдненому відео можна побачити, як виглядає пуск ракети ЗРК та влучання у ворожий безпілотник з екрана французького комплексу.
Робота ЗРК Crotale по російському дрону: дивіться відео
Потреба України в ППО
- Україна потребує більше протиповітряної оборони, аби ефективно оборонятися від Росії. Як зазначили в ISW, саме брак ППО дозволяє росіянам просуватися у Донецькій області. Російські літаки можуть вільно діяти на певних критичних ділянках фронту.
- Речник Повітряних сил Ілля Євлаш розповів, що Україні потрібні підрозділи РЕБ, глибокоешелонована оборона різних радіусів дії. Наприклад, для збиття дронів ідеальними є "Гепарди", Terrahawk Paladin, "Евенджери", "Равени", а ракет – Patriot.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час засідання Ради Україна – НАТО заявив, що очікує нові анонси щодо передачі додаткових систем ППО для України вже найближчим часом. Альянс визначив системи, які потенційно можна передати нашій державі.