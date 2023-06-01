Чи уражатимуть ЗРК "Іскандер" в Росії західною зброєю: Ігнат дав однозначну відповідь

Наприкінці травня російські війська почали атакувати мирні міста України ракетами "Іскандер" з території своєї країни. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат наголосив, що боротися з цієї небезпекою буде складно, адже наші військові не можуть уражати цілі на території країни-агресорки.

Він також зазначив, що Україна не застосовуватиме далекобійну західну зброю для атаки Росії. За його словами, це порушило б зобов’язання перед нашими союзниками.

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Що сказав Ігнат про можливі ураження ЗРК "Іскандер" на території Росії

Речник Повітряних сил розповів, що Україна дотримується стратегії "не атакувати країну-агресорку озброєнням, які нам дали наші партнери". Тому у випадку з зенітно-ракетними комплексами "Іскандер", що розташовані на території Росії, ситуація не зміниться.

Ми не атакуємо цілі на території Росії,

– наголосив Ігнат.

Попри це, він зазначив, що якщо росіяни пускатимуть ці ракети з тимчасово окупованих територій нашої країни, то наші війська застосовуватимуть усе наявне озброєння.

Ігнат також зауважив, що Росія не має достатньої кількості ракет "Іскандер". Адже тоді б кількість ракет під час однієї атаки "була б набагато більша".

"Якби вони їх не шкодували, вони б їх сотнями застосовували", – додав речник.

Нещодавно Росія атакувала Київ балістичними ракетами "Іскандер"

Під час атаки на столицю вдень 29 травня Росія випустила 11 ракет типу "Іскандер". Усі ракети, за попередньою інформацією, були знищені.

Згодом вночі 1 червня окупанти випустили по Києву 7 балістичних ракет "Іскандер-М" та 3 крилаті ракети "Іскандер-К". Усі ракети, за даними Повітряних сил ЗСУ, також знищили.

Особливість цієї ракети полягає у тому, що вона досить швидко підлітає до столиці нашої держави. Тому у засобів ППО є лише кілька хвилин, щоб побачити ціль та знищити її. До того ж лічені хвилини є й у цивільних, аби пройти в укриття.

Крім цього, небезпеку становлять і уламки "Іскандера", адже бойова частина ракети складається з сотні кілограмів вибухівки. Тому українцям треба не нехтувати сигналами повітряної тривоги й перебувати в укритті на момент атаки.

Росіяни мають кілька версій своїх ракет "Іскандер". Найпоширенішими серед них є ракети "Іскандер-К" та "Іскандер-М". Принципова різниця між ними полягає у тому, що "Іскандер-К" – це крилата ракета, а "Іскандер-М" – балістична. Попри це, усі їх запускають з установок наземного базування на території Росії.