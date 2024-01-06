Чи буде дефіцит ракет до ППО Patriot: ексголова розвідки прояснив ситуацію

Ракетні комплекси Patriot надійно захищають українське небо від ворожих ракет. Зокрема збивають балістичні. Водночас США заявили, що невдовзі не постачатимуть Україні ракети до ППО Patriot.

Генерал української армії, голова Служби зовнішньої розвідки (у 2005 – 2010 роках) Микола Маломуж розповів 24 Каналу, що країни, які постачають Україні системи ППО, виконують свої зобов'язання постійно і системно. Зокрема, до систем Patriot одразу формуються пакети ракет, які розраховані на велику кількість пострілів.

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Всі Patriot в Україні на місці

Він запевнив, що дефіциту ракет для системи Patriot не буде – як повідомляють деякі видання.

Росіяни ж стверджують, що "знищили декілька ППО Patriot", а для тих, що залишилися нібито в Україні немає боєприпасів.

Розчарую тих, хто радіє з цього приводу, особливо в Росії. Ракети для Patriot будуть поступати Україні з різних арсеналів – з США, Великобританії, Німеччини чи з інших країн, які мають ці ракети і по системі забезпечення сьогодні працюють з Україною,

– зазначив генерал української армії.

Також щодо буцімто "знищення Patriot" Росією. За словами Маломужа, всі Patriot в Україні на місці. Вони зашифровані та замасковані, а також маневрують для того, щоб ворог не мав можливості виявити їх під час тестових ударів – чи ракетами, чи "Шахедами". Всі ці моменти враховуються, зокрема, яка буде логістика постачання.

Постачання 9 батарей ЗРК Patriot (по 4 пускові установки на батарею) коштує приблизно 9 мільярдів доларів.

Проте може виникнути проблема щодо недостатнього фінансування майбутніх постачань саме із США, а не з інших країн. Але ці питання наприкінці січня – початку лютого уже фактично на порядку денному. Україна проводить переговори із республіканцями і демократами, і зрозуміло Білий дім вже відпрацював модель і фінансування, і поставок.

"Дефіциту ракет до Patriot не буде. Ми це передбачили. Немає формату масового постачання ракет – вони надаються якраз і під удари Росії, щоб ЗСУ могли виявляти, або для складування їх в якихось місцях. Триває закритий, але системний, логістичний процес", – пояснив Микола Маломуж.

Що відомо про надання Україні ракет до систем Patriot від США