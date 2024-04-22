Ракета впала за 10 кілометрів від дому, – Сікорський сказав, чому Польща не дає Patriot Україні
Польща не може передати Україні системи ППО Patriot, оскільки сама має лише дві батареї в наявності. Водночас допомогти в захисті українського неба могли б країни Західної Європи.
Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський після засідання Ради із закордонних питань у Люксембурзі, передає кореспондентка 24 Каналу.
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У Польщі сказали, яка проблема в передачі Patriot Україні
Радослав Сікорський зазначив, що Польща сама потерпає від ракетних атак з боку Росії, тому не може надати додаткові системи ППО для України.
Польща є прифронтовою державою, і ми маємо порушення нашого повітряного простору російськими крилатими ракетами. В тому числі одна з них впала за 10 кілометрів від мого власного будинку минулого року,
– сказав Сікорський.
Він розповів, що Польщу захищають лише дві системи ППО Patriot, які покривають території військових тренувальних центрів. На його думку, ті системи ППО, які розташовані в Західній Європі, були б корисніше на війні в Україні.
Міністр закордонних справ Польщі також нагадав, що країни ЄС мають зробити все можливе, аби переконати Владіміра Путіна, що війна в Україні була помилкою. Він також закликав витрачати на допомогу та оборону більше, і це б сприяло перемозі України.
Раніше Дуда пояснював, чому Польща не може віддати Patriot
- Президент Польщі також зазначив, що країна наразі не має систем ППО Patriot. За словами глави держави, польська армія лише починає встановлювати ці системи.
- Дуда зазначив, що батареї Patriot в Польщі були розгорнуті армією США. Тому влада країни не має можливості передати щось, "навіть якби ми хотіли".
- Президент Польщі також нагадав, що з усіх держав, які є сусідами України, що піддалася вторгненню Росії, саме в Польщу російська ракета прилетіла і завдала шкоди. Тому ці системи сьогодні захищають ті сили, які є в країні.
- Водночас Дуда наголосив, що під час двосторонньої зустрічі він і Володимир Зеленський обговорювали запаси ракет, які Польща досі має з радянських часів. Зокрема, обговорювалася можливість їх передачі Україні, щоб забезпечити протиповітряну оборону нашої держави.