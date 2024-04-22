Ракета впала за 10 кілометрів від дому, – Сікорський сказав, чому Польща не дає Patriot Україні

Польща не може передати Україні системи ППО Patriot, оскільки сама має лише дві батареї в наявності. Водночас допомогти в захисті українського неба могли б країни Західної Європи.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський після засідання Ради із закордонних питань у Люксембурзі, передає кореспондентка 24 Каналу.

До теми Україна чекає на сміливі кроки щодо надання ППО: які рішення ухвалили європейські міністри

У Польщі сказали, яка проблема в передачі Patriot Україні

Радослав Сікорський зазначив, що Польща сама потерпає від ракетних атак з боку Росії, тому не може надати додаткові системи ППО для України.

Польща є прифронтовою державою, і ми маємо порушення нашого повітряного простору російськими крилатими ракетами. В тому числі одна з них впала за 10 кілометрів від мого власного будинку минулого року,

– сказав Сікорський.

Він розповів, що Польщу захищають лише дві системи ППО Patriot, які покривають території військових тренувальних центрів. На його думку, ті системи ППО, які розташовані в Західній Європі, були б корисніше на війні в Україні.

Міністр закордонних справ Польщі також нагадав, що країни ЄС мають зробити все можливе, аби переконати Владіміра Путіна, що війна в Україні була помилкою. Він також закликав витрачати на допомогу та оборону більше, і це б сприяло перемозі України.

Раніше Дуда пояснював, чому Польща не може віддати Patriot