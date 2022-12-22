У Повітряних силах сказали, яку територію України зможе перекрити батарея Patriot

Батарея ЗРК Patriot допоможе суттєво посилити захист українського неба. Однак, де саме розмістять усі установки – вирішуватиме військове командування.

Про це 24 каналу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За офіційною інформацією, Україна отримає одну батарею ЗРК Patriot.

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Що таке батарея ЗРК Patriot

Як пояснив Ігнат, до батареї входить командний пункт, де перебуватимуть оператори. Також є радар, який бачить цілі на сотні кілометрів. Комплекс матиме до 8 пускових установок.

Поки що невідомо, яку саме модифікацію Patriot отримає Україна. Якщо це остання Patriot PAC-3, тоді ЗСУ зможуть збивати навіть балістичні ракети.

Маємо дальність роботи установки – 150 кілометрів по аеродинамічних цілях. Це – літаки, крилаті ракети, вертольоти. 150 – 160 кілометрів. Тепер можна прикинути, як розташувати 8 пускових, щоб вони працювали ефективно та перекривали певну ділянку фронту чи важливі стратегічні об'єкти,

– зазначив Ігнат.

Як ЗРК Patriot може захистити українське небо: дивіться відео

Скільки часу піде на освоєння Patriot

Відомо, що Україна не одразу отримає ЗРК Patriot. Спершу українські спеціалісти пройдуть навчання в третій країні.

Ігнат підкреслив, що як у випадку з IRIS-T та NASAMS, так і з Patriot обрали молодих спеціалістів, які мають бойовий досвід, володіють іноземними мовами й здатні швидко опанувати такі установки. Раніше на освоєння сучасних систем ППО в українських військових йшло кілька тижнів.

Можливості ЗРК Patriot / Інфографіка 24 каналу

Україна давно працювала над отриманням Patriot