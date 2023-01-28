Італія та Франція планують закупити Україні 700 зенітних ракет для комплексу SAMP-T, – ЗМІ

Союзники України об'єднують зусилля, щоб допомагати нашій державі здолати Росію. Посилити захист неба над нашою країною допоможуть Італія та Франція, які куплять 700 зенітних ракет.

Мовиться про ракети, якими оснастять комплекс протиповітряної оборони SAMP-T. Його невдовзі передадуть на оснащення нашого війська, щоб ми ефективніше протистояли російським атакам.

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Закуплять ракет на 2 мільярди євро

Зауважимо, що передувала цьому рішенню зустріч міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню та його італійського колеги Гвідо Крозетто. У римі вони обговорили варіант підтримки України у боротьбі проти російської агресії. Мовилося про передачу ЗРК SAMP-T, яка відома на весь світ під назвою Mamba.

Але і це ще не все. Глави оборонних відомств домовилися про покупку 700 зенітних ракет Aster-30. Вони обійдуться обом країнам у 2 мільярди євро.

Сьогодні в Римі ми узгодили спільний намір продовжувати підтримувати Україну, захищати Середземне море від нових загроз і збільшувати наші спільні виробничі потужності, зокрема у сфері протиповітряної оборони,

– зазначив Себастьян Лекорню у твітері.

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