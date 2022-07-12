Литва зробила Калінінград "островом", – політолог

Литва заборонила транзит значної частки російських товарів через свою територію до Калінінграда. Це може стати прикладом для багатьох інших країн Європи.

Таку думку 24 каналу висловив політолог Микола Давидюк. За його словами, Литва послідовно впроваджує обіцяні заборони на перевезення російських товарів своєю територією.

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Ця країна усвідомлює небезпеку з боку росії і "б'є ворога, чим може".

Я думаю, що Литву можна назвати країною, яка зробила Калінінград "островом",

– наголосив політолог.

11 липня Литва розширила обмеження на транзит через свою територію з росії до російського Калінінграда, включаючи заборону на бетон, деревину, спирт і промислові хімікати на спиртовій основі.

"Рівень депресії буде зашкалювати"

На думку Давидюка, через введені обмеження росіяни у Калінінграді не знатимуть, що робити.

"Уявіть собі, як росіяни будуть там плакати без спирту? Мені здається, що кількість депресій і самогубств там буде зашкалювати вже за тиждень",

– сказав він.

"Наші брати по духу"

Політолог вважає, що Литву можна назвати чи не найсміливішою країною Європейського Союзу.

Маючи таку маленьку територію, литовці роблять такі надзвичайно потужні політико-дипломатичні кроки. Це треба мати неабияку хоробрість! Це однозначно наші брати,

– наголосив він.

Такі рішучі кроки політолог пов'язує із тим, що зараз при владі у Литві покоління сміливих політиків. Литовці роблять усе, аби послабити росію і наблизити спільну перемогу.

У деяких країнах, за словами Давидюка, думали, що на словах підтримають санкції проти росії, але нічого не робитимуть. Литва ж завдяки своїй рішучості має слугувати для них прикладом.

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"Це не тільки країни Балтії. Потрібно, щоб включалася Польща, весь східний і західний блоки. Це справа, яку потрібно доводити до кінця", – зазначив політолог.

Як позначаться санкції на росії

Обмеження на транзит російських товарів мав би ввести і Казахстан. Тоді, на думку Давидюка, росія зі всіх сторін буде "замкнена підсанкційними заборонами" і не зможе ні ввозити, ні вивозити товари.

росія буде недолугим економічним утворенням, яке не зможе вести економічну діяльність і буде змушене катапультувати свою економіку вниз. Це той шлях, який їх точно чекає,

– наголосив політолог.

Він додав, що побоюватися будь-яких погроз москви немає підстав. Адже якщо піти кремлю на поступки, то це все одно, що домовлятися із Гітлером.

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"Це психологія ведмедя. Його треба засунути в клітку. Тільки таку мову розуміє росія і хворий на пропаганду російський народ", – сказав Давидюк.

Він висловив сподівання, що падіння рівня економіки та рівня життя може привести росіян до тями.

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