Зруйновано частину будівлі міськради: Зеленський показав наслідки удару по Ізюму

Володимир Зеленський відреагував на цинічний удар окупантів по Ізюму, який стався 4 лютого. За словами українського лідера, із цією жорстокістю неможливо примиритись.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис президента Україна в телеграм-каналі. Внаслідок ворожої російської атаки в Ізюмі також загинули люди.

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Що сказав Зеленський про ворожий удар по Ізюму

Володимир Зеленський підкреслив, що в Ізюмі триває рятувальна операція після ракетного удару росіян по місту. Через цей удар зруйновано частину будівлі міської ради.

Станом на зараз відомо, що є постраждалі – 20 людей поранено. На жаль, п'ятеро людей загинули. Мої співчуття рідним і близьким,

– написав президент.

Президент показав наслідки атаки росіян на Ізюм / Відео з фейсбуку Володимира Зеленського

Він також зауважив, що із цією жорстокістю неможливо примиритись. Тому потрібно тиснути на Росію, застосовувати якнайбільше сили – сили зброї, сили санкцій, сили дипломатії, – щоб зупинити терор і захистити життя.

Кадри з наслідками ворожого удару по Ізюму також опублікували журналісти Суспільного, які були на місці подій. На кадрах можна побачити гору будівельного сміття, пошкоджені вікна адмінбудівлі та повалені дерева.

Яких пошкоджень ворог завдав Ізюму / Фото Суспільного

До слова, майже опівдні 4 лютого ворог атакував центр Ізюму балістичною ракетою. До цього по всій Харківській області оголосили повітряну тривогу, після чого у самому місті прогримів вибух.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що в Ізюмі частково зруйновано адміністративні будівлі та пошкоджено житловий пʼятиповерховий будинок. З-під завалів рятувальники витягували людей. Також відомо, що серед загиблих в Ізюмі є 15-річна дівчинка.