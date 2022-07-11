Командний пункт, ППО, техніка: ЗСУ завдали ворогу потужного удару в Таврійську

На Херсонщині вночі 11 липня чули звуки вибухів. Попередньо відомо, що ЗСУ завдали потужного удару по окупантах у Таврійську. росіяни мають серйозні втрати.

Гучні звуки було чутно у Каховці та поблизу. Про це повідомив радник глави Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань.

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Окупантів розбили у Таврійську

Чиновник повідомив про чітке влучання ЗСУ у Таврійську. Наші бійці знищили пересувний командний пункт ворога, військову техніку, радари й антени, ППО окупантів.

Крім того, ліквідували і самих росіян. Кількість "двохсотих" поки невідома.

Шалені втрати окупантів

Джерела в розвідці розповіли 24 каналу, що внаслідок удару ліквідували 120 росіян, ще понад 200 – поранені. Їх привезли до лікарні Каховки. При цьому половина поранених перебуває у важкому стані.

За "особливими" пригнали понад 10 реанімаційних авто з окупованого Криму. Вони нібито призначені для керівників підрозділів спецслужб росії.

Попередні удари на Херсонщині

За добу 10 липня українські захисники знищили 4 склади з ворожими боєприпасами та уразили пункт управління загарбників на Херсонщині. Знешкодили 15 російських окупантів та понад 60 одиниць техніки, з них 57 одиниць – броньована та автомобільна техніка, зокрема командно-штабні машини, протитанкові та переносні зенітні ракетні комплекси.

До речі, Хлань повідомляв, що внаслідок цієї атаки міг загинути полковник Алєксандр Нєчіпурєнко. Це заступник начальника управління росгвардії в інгушетії. Він керував окупантами у Запорізькій області. Саме він зривав український прапор у захопленому Енергодарі та сприяв мародерству й знущанню з мирних українців.

Біля Чорнобаївки 9 липня ЗСУ двічі вдарили по окупантах. Зокрема, вгатили по командних пунктах, скупченню техніки, польових складах боєприпасів.

До речі, президент Володимир Зеленський дав наказ військовим деокупувати частину Півдня. Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що Україна збирає мільйонні бойові сили, які для цього потрібні.

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