ЗСУ досягли значних успіхів на Херсонщині й готуються до великої перемоги, – ISW

Україна веде ініціативу у війні з Росією й готується до великої перемоги в Херсоні. Припинення вогню забезпечило б Кремлю паузу, яка йому в край потрібна для відновлення сил.

Так вважають аналітики Інституту вивчення війни ISW. Там також наголосили, що велика перемога, яка триває на Херсонщині, не буде останньою для України.

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Активні бої й далі триватимуть

Зазначають, що на Південному напрямку триватимуть бої: зокрема, у Бахмуті Донецької області (єдине місце, де російські війська все ще намагаються серйозно наступати);

і на півночі Луганської області, оскільки українські сили продовжують контрнаступальні дії.

Російські чиновники зайняті тим, що намагаються підготувати 120 тисяч призовників до відправлення на передову навесні.

Українські сили, ймовірно, прагнуть звільнити якомога більше окупованих територій до того, як прибуде російське підкріплення,

– зазначили аналітики.

Україна не має ілюзій щодо ворога

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде вести переговори з російськими військовими, доки не будуть виконані умови, зокрема:

відновлення територіальної цілісності України,

переслідування російських військових злочинців,

виплата репарацій,

належних гарантій, що Росія більше не вторгнеться в Україну.

В ISW зауважили, що припинення вогню взимку піде тільки на користь російським військам, які скористаються цією можливістю, щоб зміцнити свою хитку оборону.

Та продовжити свою геноцидну кампанію з викорінення української ідентичності в окупованих частинах України,

– наголосили аналітики.

Останні новини про звільнення Херсонщини

Українська влада станом на 10 листопада не бачить ознак того, що росіяни вивели свої війська з Херсона.

На правому березі Дніпра перебувають 20 тисяч окупантів. Це половина з тієї кількості російських солдатів, які дислокувалися в регіоні, за даними розвідки.

Водночас ЗСУ продовжують просуватись вперед шаленими темпами. 10 листопада Генштаб повідомив, що за минулу добу ЗСУ звільнили на Херсонщині 12 населених пунктів.

Згодом, український прапор замайорів у П'ятихатках, Кучерському, Чкаловому тощо.

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