Розвіддані просто проігнорували: чи покарає когось Путін за події на Курщині

Прорив кордону у Курській області стали неочікуваністю для багатьох у Росії, зокрема й військових. Усе через те, що вище військове командування не зважало на можливу загрозу.

Навіть російські воєнкори жаліються на бездіяльність російського керівництва, яка обернулася для них великими неприємностями. Засновник БО "Реактивна пошта" та військовий експерт Павло Нарожний розповів 24 Каналу, чи Владімір Путін покарає винних за "прорив кордону".

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Чи покарають когось у Росії

У російських громадян можуть з'явитися певні питання до розвідки власної країни. Адже невідомі підрозділи безперешкодно перейшли кордон Росії та почали рух вперед. Однак розвідданих про підготовку до таких дій або не було, або ж, що, ймовірніше, їх просто проігнорували.

Думаю, ніхто за це не відповідатиме. За таке мав би відповісти Герасимов (Валєрій Герасимов, начальник генштабу Росії – 24 Канал). Російські воєнкори писали про те, що на Ставці обговорювали, що на кордоні з Сумською областю є якісь угруповання, йде якась підготовка. Але Герасимов сказав не боятися, бо це просто провокації,

– розповів Павло Нарожний.

Тобто у Кремлі могли знати про підготовку певних дій на кордоні, втім вирішили проігнорувати це. Натомість вони відправили боєздатні підрозділи, зокрема й з Курської області, у Донецьку – на Покровський напрямок. Зокрема, кілька тижнів тому було повідомлення від головкома ЗСУ Олександра Сирського про те, що ворог наростив своє угруповання до 630 тисяч.

"Приблизно 100 тисяч військових зібрали де тільки можна було, і перекинули їх на Донецький напрямок. Цим, ймовірно, скористалися підрозділи, які побачили, що там (на кордоні з Україною – 24 Канал) немає ніяких боєспроможних підрозділів і пішли. Звісно, це прокол вищого російського командування", – наголосив військовий експерт.

Вони поставили ставку на те, що в України вже немає сил, однак це виявилося хибним припущенням, що коштувало росіянам дуже дорого.

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Видання Bloomberg повідомило, що російська розвідка повідомила начальника генштабу Росії Герасимова про можливий прорив кордону у Курській області ще за два тижні до його початку. Втім він цю інформацію проігнорував.

Неназвана особа, близька до Кремля, зауважила, що оборонні сили у Росії були захоплені зненацька подіями 6 серпня. Спочатку вони навіть не чинили опору.

Також цікаво, що джерела видання зазначили, що найближчим часом Герасимова, ймовірно, не зможуть усунути з посади. Проте Кремль уже "втомив його спосіб ведення війни".