Ліквідація ворожих військ триває, – мер Федоров про прильоти по окупантах на Запоріжжі
Збройні Сили України продовжують ліквідацію окупантів на Запоріжжі. Мелітопольський міський голова пояснив, яка ситуація в регіоні.
Іван Федоров розповів у ефірі телемарафону, що вибухи 4 листопада були на базах окупантів. Напередодні посадовець писав, що дані уточнюються, пише 24 Канал.
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Які наслідки вибухів на тимчасово окупованому Запоріжжі
Міський голова Мелітополя розповів, що 4 листопада на території тимчасово окупованої Запорізької області лунала черга вибухів. За словами посадовця, вибухи почались в тимчасово окупованому Мелітополі.
Від ранку до обіду 4 листопада пролунали щонайменше 3 вибухи. З них два – у самому місті, 1 – в передмісті на півночі.
Ворог розхвалює свою ППО й розповідає, що Мелітополю нічого не загрожує, але це неправда. І вчорашній день (мовиться про 4 листопада – 24 Канал) їхнього святкування є цьому підтвердженням,
– заявив Федоров.
Він додав, що після Мелітополя "бавовна" лунала в тимчасово окупованому Бердянському районі – біля селищ Осипенко та Андріївка – там, де ворог концентрував свою ворожу міць, своїх військових. Адже після ліквідації окупантів у Бердянському аеропорту вороги стягнули ресурси ближче до Азовського моря, щоб приховати від ЗСУ.
Але не вдалося їм цього разу – тож продовжилась ліквідація ворожих військ. Що стосується Мелітополя, то відомо, що за містом ліквідовано розташування ворога, щодо двох вибухів у місті – інформація ще уточнюється,
– пояснив мер.
ЗСУ знищили ворожий корабель в Криму
- 4 листопада наші військові вдарили по суднобудівному заводі "Залив" у Керчі, що в тимчасово окупованому Криму. Вже наступного дня Повітряні сили ЗСУ підтвердили, що ворожий корабель пішов слідом за "Москвою".
- 24 Канал з посиланням на джерела писав, що мовиться про новітній корабель "Аскольд" типу "Каракурт", який може нести на собі ракети "Калібр".
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що судно ще не брало участі в плаванні – окупанти готували його до того, щоб вивести в море для атак по Україні.
- Зі свого боку російське міноборони підтвердило атаку наших військових, проте заявило, що внаслідок влучання крилатої ракети корабель "зазнав ушкоджень".