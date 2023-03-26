Українські воїни ліквідували російського топ-офіцера, який влаштував Іловайський котел

Українські захисники ліквідували командира штурмового батальйону російської армії Дмитра Лисицького. Таким чином окупанту помстились за Іловайський котел, оскільки той був причетний.

Загарбник мав кремлівські нагороди та був командиром 1 батальйону 247 десантно-штурмового полку. Про його загибель повідомили російські телеграм-канали.

До речі "Був причетний до звірств у Бучі": під Вугледаром ЗСУ ліквідували російського командира Полякова

Помста за Іловайськ

Саме батальйон Лисицького у 2014 році атакував українські підрозділи, які проривалися з оточення в Іловайську в районі села Горбатенка. Тепер українські бійці помстились росіянину.

Вже у 2015-го росіянин отримав від Кремля звання "героя". Також він мав низку інших нагород: медаль "за заслуги перед батьківщиною" та медаль Суворова

До речі, журналіст Юрій Бутусов зазначає, що 247-й полк й так зазнає великих втрат під час вторгнення в Україну. Таким чином ліквідація командира серйозно послабить боєздатність.



ЗСУ ліквідували окупанта Лисицького / Фото з телеграм-каналів

Російських ЗМІ пишуть, що Лисицький потрапив до армії ще у 1993 році. Він виконував злочинні накази й в інших російських військових кампаніях, зокрема у Чечні. Загарбнику було 48 років, він мав дружину та двоє синів.

Втрати ворога