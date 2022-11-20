На Луганщині ініціатива вже на боці ЗСУ: окупанти вимушені перейти в оборону

Росія прагне повністю захопити Донецьку та Луганську області й для виконання цього завдання кинула на фронт багато живої сили. Проте загарбники зіткнулися з опором ЗСУ та зазнають невдач.

Сергій Череватий, речник Східного угруповання ЗСУ, в ефірі телемарафону прокоментував спроби окупантів прорвати оборону наших воїнів на Сході. За його слова, Росія має достатньо живої сили для цього завдяки мобілізації, добровольцям і ПВК.

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Окупанти не можуть прорвати оборону ЗСУ

Проте Сергій Череватий наголосив, що ці російські угруповання не є якісним. Свої слова він аргументував тим, що окупанти не можуть прорвати оборону ЗСУ, маючи перевагу.

Маючи такі великі сили на Донбасі, вони понад 4 місяці не можуть прорвати оборону в районі Бахмута та Авдіївки,

– сказав речник Східного угруповання ЗСУ.

При чому Череватий підкреслив, що в окупантів нічого не виходить завдяки стійкості, мужності та навченості ЗСУ.

"Проте факт залишається фактом – величезне угруповання військ не може прорвати нашу оборону та вийти на оперативний простір, щоб зайняти Донецьку та Луганську області", – додав він.

Речник Східного угруповання ЗСУ розповів, що в Луганській області противник зазнає поразок і вже 12 населених пунктів під прапором України.

Багато в чому там ініціатива за нами й ворог більше обороняється, ніж пробує атакувати,

– заявив Череватий.

Яка ситуація у Луганській області

В Інституті з вивчення війни вважають, що після звільнення правобережжя Херсонщини ЗСУ можуть розпочати контрнаступ на Луганщині. Українські воїни крок за кроком витісняють окупантів, які встигли зайняти оборону.

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай інформував, що на Луганщині тривають важкі бої. Наразі Збройні Сили України відтісняють російських окупантів вздовж траси Сватове – Кремінна.

Гайдай інформував, що українські військові повільно наближаються до Кремінної та Рубіжного. ЗСУ нещодавно звільнили село Макіївка на Луганщині, яке знищене майже вщент після росіян.

Слід зазначити, що Росія перекидає на Луганщину залишки своїх досвідчених десантників.

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