На Луганщині ініціатива вже на боці ЗСУ: окупанти вимушені перейти в оборону

20 листопада 2022 , 10:02
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Росія прагне повністю захопити Донецьку та Луганську області й для виконання цього завдання кинула на фронт багато живої сили. Проте загарбники зіткнулися з опором ЗСУ та зазнають невдач.

Сергій Череватий, речник Східного угруповання ЗСУ, в ефірі телемарафону прокоментував спроби окупантів прорвати оборону наших воїнів на Сході. За його слова, Росія має достатньо живої сили для цього завдяки мобілізації, добровольцям і ПВК.

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Окупанти не можуть прорвати оборону ЗСУ

Проте Сергій Череватий наголосив, що ці російські угруповання не є якісним. Свої слова він аргументував тим, що окупанти не можуть прорвати оборону ЗСУ, маючи перевагу.

Маючи такі великі сили на Донбасі, вони понад 4 місяці не можуть прорвати оборону в районі Бахмута та Авдіївки,
– сказав речник Східного угруповання ЗСУ.

При чому Череватий підкреслив, що в окупантів нічого не виходить завдяки стійкості, мужності та навченості ЗСУ.

"Проте факт залишається фактом – величезне угруповання військ не може прорвати нашу оборону та вийти на оперативний простір, щоб зайняти Донецьку та Луганську області", – додав він.

Речник Східного угруповання ЗСУ розповів, що в Луганській області противник зазнає поразок і вже 12 населених пунктів під прапором України.

Багато в чому там ініціатива за нами й ворог більше обороняється, ніж пробує атакувати,
– заявив Череватий.

Яка ситуація у Луганській області

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Автор: Михайло Гема