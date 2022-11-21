ЗСУ поступово звільняють Луганщину: куди Росія перекинула величезні сили

Збройні Сили України поступово звільняють територію у Луганській області. Наші воїни рухаються на напрямку Сватове – Кремінна.

Про це в ефірі 24 каналу розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, на напрямку Сватове – Кремінна ЗСУ рухаються поступово, але впевнено.

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Росія стягує величезні сили до Білогорівки

Гайдай повідомив, що від Сватового до Кремінної наші захисники крок за кроком звільняють території. Він нагадав, що вже звільнено 11 населених пунктів.

Повідомляється, що з боку звільненої Білогорівки ЗСУ проводять більше оборонні дії. Там росіяни не припиняють атакувати населений пункт.

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Як розповів Гайдай, росіяни розглядають Білогорівку як власний плацдарм для наступу, так і загрозу просування ЗСУ до Лисичанська. Він додав, що ворог кинув величезні сили, щоб захопити Білогорівку.

Карта бойових дій на Луганщині

Очільник Луганської ОВА зазначив, що Білогорівки за великим рахунком немає. Там не залишилося жодного будинку, адже все розбито вщент.

Яка ситуація у Луганській області