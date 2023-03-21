Є нестача БМП-1: у ЗСУ розповіли, яку зараз зброю використовує ворог на фронті
Російські терористи намагаються використовувати новітню техніку на полі боя. Однак Збройні Сили України потужно нищать озброєння окупантів.
Наразі зафіксовано, що у загарбників є нестача броньованих машин БМП-1. Про це повідомив речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.
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Яку зброю використовує російський ворог
За словами Череватого, на Лимано-Куп’янському напрямку терористи більше використовують бронетехніку – це радянська або російська техніка. Серед них – БМП-3 та БМП-2.
Помічено, що в них нестача БМП-1. З новітнього використовують баражуючі боєприпаси "Ланцет". Зараз наші військові вирішують, як протидіяти цьому озброєнню,
– розповів речник Східного угрупування ЗСУ.
До того ж Череватий додав, що за минулу добу українським захисникам вдалося спалити ворожу бойову машину піхоти, міномет "Васильок" та безпілотник "Стриж". У попередні дні ліквідували танки Т-72, а також новітні Т-80 і Т-90.
Що з озброєнням у Росії
- За даними видання Financial Times, у Кремлі утримуються від закупівель іранських балістичних ракет великої дальності, які летять швидше за швидкість звуку і мають велике бойове навантаження.
- До речі, вже понад місяць у ЗМІ обговорюють питання про те, що Китай розглядає постачання зброї Росії. У ГУР не можуть підтвердити факт постачання Китаєм зброї Росії.
- Раніше повідомлялося, що Китай постачав Росії зброю в обхід санкцій через Об'єднані Арабські Емірати і Туреччину, про це стверджує видання Politico.
- Так, у червні 2022 року один з найбільших військових підрядників Китаю надсилав російській компанії гвинтівки, створені за зразком американської штурмової гвинтівки М16, зазначені як цивільні для полювання.