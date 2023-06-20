Окупант вилетів з бліндажа на 15 метрів угору, – боєць ЗСУ пригадав цікаву історію з фронту

Українські військові продовжують нищити російських окупантів по всій лінії фронту і за нею. Деколи під час виконання бойових завдань відбуваються кумедні випадки.

Одну з них 24 Каналу розповів командир кулеметного взводу 72 окремої механізованої бригади Назарій Кішак. Так, росіяни часто хваляться, а вже незабаром їм непереливки.

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"Росіяни писали у своїх пабліках, що вони вкопались на нашому напрямку так, що їх ніхто не дістане. Буквально вже за дві години спостерігали у відеотрансляції, як на одному з командних пунктів російський військовослужбовець після пострілу вилетів з бліндажа на метрів 15 угору", – поділився Кішак.

Як окупант вилетів з бліндажа на 15 метрів угору: дивіться відео

За його словами, окупанти мають жалюгідний вигляд. Видно, що їх пресують не лише ЗСУ, а й свої ж.

Наступ ЗСУ: останні новини

Оператори морського центру спеціального призначення змогли зайти в тил до ворога на Південному напрямку. Унаслідок операції українським бійцям вдалося знищити 10 окупантів.