Росіяни панікують: в ЗСУ пояснили, як 800 тисяч снарядів від Європи змінять фронт

В Україну невдовзі мають надійти 800 тисяч снарядів, які Чехія знайшла поза межами ЄС. Ці боєприпаси неабияк допоможуть українським захисникам на фронті.

Про це 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, зауваживши, що Росія намагатиметься перервати ці постачання. Для цього загарбники можуть вдатися до підкупу, шантажу та ударів по складських приміщеннях, де на думку ворога можуть зберігатися снаряди, щоб потім їх передавати бійцям на лінії фронту.

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Снаряди вже перелякали росіян

Водночас варто розуміти, що це лише тимчасове розв'язання проблеми й у майбутньому треба працювати над тим, щоб не допускати подібних ситуацій. Не лише нам, а й нашим європейським союзникам краще "запобігати хворобі, ніж потім намагатися вилікувати її усіма можливими ліками".

Ці боєприпаси, які знайшли для нас європейські партнери, дуже серйозно допоможуть на фронті. Росіяни не дуже радісно сприйняли лише звістку про те, що ці снаряди нам таки надійдуть.

Президент Чехії Петр Павел повідомив, що ці снаряди прибудуть упродовж кількох тижнів.

Тимочко підкреслив, що питання, наскільки їх вистачить – є дуже умовним. Снаряди є лише частиною способу знищення ворога, бо вони також мають звідкись вилітати. Тож це також питання постачання артилерійських систем.

Питання масовості використання цих снарядів також залежатиме від активності на полі бою. Якщо вони будуть, то звичайно, що наша артилерія зможе збільшити кількість пострілів там 10 тисяч плюс на день, а це суттєво може вплинути на перебіг подій на полі бою. Але з іншого боку – це призведе і до швидшого їх використання,

– пояснив голова Ради резервістів.

Крім того, частину цих снарядів потрібно буде відкласти на склади, як так званий недоторканий запас, поки є можливість. Це буде великий процес переміщень, скритності та різних внутрішніх нюансів.

"Тут дуже багато моментів, але важливо, що вони з'явилися і важливо, що такі снаряди морально, а скоро і фізично дуже серйозно впливатимуть на ворога", – підсумував Тимочко.

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