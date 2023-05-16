ЗСУ під Бахмутом "Пегасами" знищили ворожі цілі та понад тонну тротилу: захопливі кадри

Українські військові завдають величезних втрат російським окупантам на Бахмутському напрямку. Наші воїни атакували противника завдяки дронам "Пегас".

Роботу українських "пташок" у передмісті Бахмута показав Михайло Федоров, віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації.

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Українські "пташки" перешкоджають окупантам піти в наступ

На кадрах, які опублікував Михайло Федоров, працює армія дронів 59 ОМБР імені Якова Гандзюка та потужні безпілотники-камікадзе "Пегас".

Як розповів міністр цифрової трансформації, результат роботи дронів – знищення двох ворожих установок для розмінування УР-83П, так званих "Змій Горинич", а також 1300 кілограмів тротилу.

Михайло Федоров показав, як українські "пташки" нищать техніку окупантів: дивіться відео

Росіяни використовували установки УР-83П, щоб розміновувати поля для наступу та руйнувати укриття наших воїнів.

Тепер "Змій Горинич" – це купка мотлоху,

– констатував Федоров.

Він зазначив, що дрони були придбані завдяки донатам через UNITED24. Відтак, Федоров закликає продовжувати підтримувати Армію дронів через UNITED24 або в кілька кліків на головному екрані застосунку Дія.

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