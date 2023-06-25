Ліквідували батальйон росіян під Бахмутом: у 3-й ОШбр показали кадри штурму позицій ворога
Джерело:3-тя окрема штурмова бригада
Українські захисники продовжують наступальні операції на різних ділянках фронту, зокрема – й на Бахмутському напрямку. Ветерани "Азову" показали, як атакували ворожі позиції.
Українські захисники розгромили ворога 24 червня під Бахмутом. ЗСУ завдали шалених втрат росіянам, а також змогли взяти у полон десятки окупантів.
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Як ЗСУ розгромили батальйон росіян
Командир 3-ї ОШбр Андрій Білецький розповів, що під час наступальних операцій бійці розгромили батальйон росіян. Нині стало відомо, що українські захисники ліквідували окупантів з 57-ї мотострілецької бригади Росії.
У мережі опублікували приголомшливі кадри, як бійці штурмували позиції ворога. В операції брали участь бійці 1-ї роти 1-го механізованого батальйону Третьої штурмової бригади.
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Під час штурму українські захисники ліквідували понад 30 окупантів, поранення отримали більше ніж 50 росіян. Також бійці 3-ї ОШбр взяли в полон чимало російських солдатів.
Контрнаступ ЗСУ: останні новини
- ЗСУ проводять наступальні операції на кількох напрямках. До слова, на Півдні українські захисники змогли вже звільнити 8 населених пунктів, серед яких Новодарівка, Левадне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне та П'ятихатки.
- Загалом на Бердянському та Мелітопольському напрямках ЗСУ просунулися углиб на 8 кілометрів, а загальна площа деокупованих територій – 113 квадратних кілометрів.
- Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень 24 червня підтвердив звільнення територій поблизу Красногорівки. Вона перебувала під контролем росіян від 2014 року.
- Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські захисники мають певні успіхи на Бахмутському напрямку. Також чудову роботу проводять ЗСУ й на Луганському напрямку.
- Разом з тим, Ганна Маляр наголосила, що основний удар ЗСУ ще попереду. Вона заявила, що нині події на фронті розвиваються за планом, а частина інших резервів буде залучена згодом.