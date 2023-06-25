Ліквідували батальйон росіян під Бахмутом: у 3-й ОШбр показали кадри штурму позицій ворога

Українські захисники продовжують наступальні операції на різних ділянках фронту, зокрема – й на Бахмутському напрямку. Ветерани "Азову" показали, як атакували ворожі позиції.

Українські захисники розгромили ворога 24 червня під Бахмутом. ЗСУ завдали шалених втрат росіянам, а також змогли взяти у полон десятки окупантів.

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Як ЗСУ розгромили батальйон росіян

Командир 3-ї ОШбр Андрій Білецький розповів, що під час наступальних операцій бійці розгромили батальйон росіян. Нині стало відомо, що українські захисники ліквідували окупантів з 57-ї мотострілецької бригади Росії.

У мережі опублікували приголомшливі кадри, як бійці штурмували позиції ворога. В операції брали участь бійці 1-ї роти 1-го механізованого батальйону Третьої штурмової бригади.

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Під час штурму українські захисники ліквідували понад 30 окупантів, поранення отримали більше ніж 50 росіян. Також бійці 3-ї ОШбр взяли в полон чимало російських солдатів.

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