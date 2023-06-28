ЗСУ підняли український прапор на Курдюмівській дамбі
Джерело:28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу
Українські герої підняли наш прапор на Курдюмівській дамбі. Вона розташована на Бахмутському напрямку Донецької області.
28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу показала відео з емоціями українських бійців після радісної події. Варто зазначити, що заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявляла 27 червня, що наступ на Бахмутському напрямку триває вже 4 дні.
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Що відомо про український прапор на Курдюмівській дамбі
Емоції наших воїнів після успішного штурму,
– написали військові.
На відео чутно, як українські військові емоційно реагують на український прапор на Курдюмівській дамбі.
"Курдюмівка, дамба, 26.06 (2023 року – 24 Канал). Ми це зробили за півтора дня. Покажіть тих, хто зробить це краще… Штурмовий загін на Курдюмівській дамбі 28 ОМБр встановлює прапор. Нехай п**ари бачать і знають, що ми прийдемо за ними", – зазначили військові.
ЗСУ показали відео з Курдюмівської дамби: дивіться на кадри
Де розташована Курдюмівка, біля якої ЗСУ встановили прапор: дивіться на карті
Також українські військові 28-мої окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу розповіли, що вони розгромили ворожий батальйон росіян в районі Курдюмівки. Як наслідок:
- до 35 ліквідованих;
- 40 – втекло;
- декілька окупантів здалися в полон.
Це важливий успіх, оскільки наші воїни пробили оборону, яку ворог готував місяцями. І це – результат довгої, титанічної праці, тренувань та злагодження,
– пояснили військові.
Успішний штурм позицій окупантів в районі Курдюмівки: дивіться відео
Останні новини про дії ЗСУ
- Глава Міністерства оборони України Олексій Резніков розповів, що Україна ще не використала основні резерви у контрнаступі. Зокрема, до операцій ще не залучали більшість бригад, які нещодавно підготували на Заході та оснастили сучасними танками та бронетехнікою НАТО.
- Український міністр оборони також пояснив, що визволення від окупантів низки населених пунктів – це "не головна подія" у запланованій атаці Києва. Резніков пообіцяв: "Коли це станеться, ви всі це побачите. Усі все побачать".
- Буквально 27 червня міністр оборони Великої Британії заявив, що ЗСУ відбили більше, ніж Росія захопила за зимовий наступ. За словами Бена Воллеса, влітку українські військові вже відвоювали орієнтовно 300 квадратних кілометрів нашої території.