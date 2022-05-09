ЗСУ підтвердили масштабні втрати ворога за 2 минулі доби на Півдні: перелік вражає

Бійці ЗСУ продовжують завдавати російським загарбникам шалених втрат. Лише за 8 травня вони знищили 51 ворожого військового, вертоліт, кілька безпілотників та багато іншого.

Окрім цього, наші бійці успішно розбивали окупантів й 7 травня. Захисники ліквідували 56 російських солдатів та спопелили кілька БТРів.

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Загарбники зазнають нищівних втрат в Україні

Українські ракетно-артилерійські підрозділи та авіація завдали приблизно пів сотні уражень по ворожих позиціях. 8 травня окупаційна армія Росії втратила:

51 військового,

2 реактивні системи залпового вогню,

танк,

зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С",

2️ БПЛА,

гелікоптер.

Також ОК "Південь" отримало підтвердження про втрати ворога напередодні:

ще 56 загарбників,

3️ реактивні системи залпового вогню,

4️ БТРи,

2️ одиниці автомобільної техніки.

Окрім цього, українські захисники суттєво пошкодили радіолокаційний артилерійський розвідувальний комплекс "Зоопарк 2".

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Коротко про інші втрати окупантів

В ОК "Південь" 7 травня повідомили, що впродовж доби захисникам вдалося вразити понад 120 ворожих цілей. За допомогою "Байрактарів" біля острова Зміїний вони знищили знищити російський десантний катер типу "Серна" та ЗРК "Тор".

Також українські бійці спопелили 2 катери типу "Раптор", а ще один – дуже серйозно пошкодили, тож він навряд чи візьме участь у найближчих боях. Окрім цього, біля Зміїного Росія втратила 46 своїх солдатів. Загальні втрати за добу на Півдні склали:

80 російських окупантів,

10 одиниць бойової техніки: склад катерів, ЗРК "ТОР", безпілотник-розвідник "Форпост", бойова машина ворожого десанту та 3 гаубиці.

Також на Херсонщині, у районі Станіслава, українські воїни знищили ворожий склад з боєприпасами.

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Ситуація на фронті: останні новини

Повітряним силам ЗСУ 7 травня вдалося збити ворожий вертоліт. Також захисники знешкодили 2 з 10 крилатих ракет, які окупанти випустили по українських містах.

На "Азовсталі" завершився перший етап евакуації мирних жителів, які там переховувалися від ворожих обстрілів. З території заводу, який продовжують атакувати загарбники, вдалося вивезти усіх жінок, дітей та літніх людей.

Наразі там немає цивільних. Тож уряд розпочав роботу над реалізацією другого етапу – вивезенням медиків, поранених та захисників Маріуполя.

Президента Володимир Зеленський розповів, що Росія не хоче випускати військових з "Азовсталі". Окупанти воліють обмінювати лише полонених на полонених.

Однак захисники Маріуполя не збираються здаватися у полон. За їхніми словами, робити такі подарунки ворогу – неприпустимо.

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